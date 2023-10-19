Звезды подсели на "Оземпик": кто из них похудел с помощью лекарств для диабетиков и почему это опасно

Голливудских знаменитостей заподозрили в употреблении препарата для диабетов "Оземпик".

Дело в том, что соответствующее лекарство помогает снизить аппетит и дарит чувство сытости. Говорят, что знаменитости начали злоупотреблять им, чтобы быстро похудеть. Многих звезд заподозрили в употреблении препарата для диабетиков не по назначению. Сами селебрити своей реакцией дают понять, что не понаслышке хорошо знакомы с "Оземпиком", говорится в "Сніданку з 1+1".

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, что такое "Оземпик", почему употребление лекарства для диабетиков опасно для здоровых людей и кто из голливудских звезд злоупотребляет препаратом.

Что такое "Оземпик" и почему его принимают для похудения

Препарат "Оземпик" в первую очередь предназначен для лечения сахарного диабета второго типа. Его нужно принимать раз в неделю с помощью инъекций. "Оземпик" помогает диабетикам снизить уровень сахара в крови. Соответствующий препарат продается только по рецепту врача, поэтому и принимать его нужно только под наблюдением специалиста.

"Оземпик" предназначен только для диабетиков

Однако, западные селебрити начали принимать лекарства не по назначению. Дело в том, что препарат имитирует природный гормон, который снижает чувство голода и замедляет опорожнение желудка. У людей, которые употребляют соответствующие лекарства, снижается аппетит, они чувствуют себя сытыми в течение нескольких дней. Тогда как гормон, который имитирует "Оземпик", вырабатывается в организме естественным путем, то человек чувствует себя неголодным лишь несколько часов.

Это помогает быстрому похудению и в дальнейшем не набирать лишний вес.

Кто из звезд употреблял "Оземпик" для похудения

В основном в употреблении препарата "Оземпик" обвиняют именно западный селебрити. Знаменитости, правда, это не комментируют и не признаются, что худели с помощью лекарства.

Тем не менее, на церемонии вручения премии "Оскар-2023" ведущий Джимми Киммел пошутил о "чудодейственном" препарате для похудения.

"Вы все выглядите так прекрасно. Вот смотрю я на вас и думаю, может, и мне нужно принимать "Оземпик"?", — пошутил ведущий церемонии.

Джимми Киммел / Фото: Associated Press

Из реакции присутствующих звезд, которые в один голос начали смеяться над этим, становится хорошо понятно, что с препаратом для диабетиков они хорошо знакомы.

В употреблении "Оземпика" обвиняют немало голливудских звезд. В частности, в Сети подозревают, что Ким Кардашьян обратилась к препарату, чтобы похудеть на семь килограмм и одеть знаменитое платье актрисы Мэрилин Монро.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Также в употреблении лекарства для диабетиков подозревают американского изобретателя Илона Маска, певиц Мадонну, Леди Гагу, актрис Кристину Хендрикс, Джулию Фокс и модель Эшли Грэм. Все они удивляли пользователей результатами похудения в кратчайшие сроки. Поэтому пользователи подозревают, что без "Оземпика" не обошлось. Сами же знаменитости не комментируют эти обвинения.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Леди Гага / Фото: Associated Press

Почему "Оземпик" опасно использовать для похудения – комментарий врача

Препарат необходим для людей с диабетом, его назначает врач после сдачи всех анализов и тщательного осмотра. Употреблять его здоровым просто опасно. Как говорит врач-диетолог Наталья Самойленко у лекарства есть свои побочные реакции. Чаще всего это тошнота, рвота, диарея и запор. Кроме того, после употребления препарата люди могут плохо чувствовать себя, ведь развивается тревожно-депрессивный синдром.

"Если пища длительное время остается в желудке, то, конечно, может быть вздутие живота или чувство переполнения, может быть тошнота. Поскольку препарат сотрудничает с центром голода, то есть определенные моменты, связанные с изменением настроения. Очень часто развивается тревожно-депрессивный синдром, снижается уровень такого нейромедиатора, как дофамин. Препарат может вызвать даже суицидальные проявления", — говорит врач.

Наталья Самойленко / Фото: скриншот с видео

По некоторым данным врачей, "Оземпик" вообще может спровоцировать рак щитовидной железы. Кроме того, после применения препарата может развиться почечная недостаточность, панкреатит и другие заболевания.

Врачи советуют, если у человека нормальный индекс массы тела и он лишь хочет сбросить несколько кило, то к лекарствам обращаться точно не стоит. Похудеть в этом случае помогут спорт и правильное питание. Если же у человека проблемы с лишним весом, то необходимо обращаться к специалистам, которые разбираются в этом. Употребление препарата не по назначению точно не поможет в похудении. Тем более, лекарство не дарит стройную фигуру навсегда. После прекращения применения препарата вес возвращается.

Врачи утверждают, что нет "чудодейственной пилюли", которая поможет быстро и без побочных эффектов сбросить вес. Каждое употребление лекарства не по назначению вредит вашему организму. Прежде, чем употреблять тот или иной препарат, необходимо проконсультироваться с медиками.

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