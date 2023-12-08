Звезды простились с известным украинским актером Василием Кухарским

Украинские артисты выразили искренние соболезнования.
Ряд украинских артистов, среди которых Святослав Вакарчук, Коля Серга, Михаил Ильенко и Ирина Целик, эмоционально простились с Василием Кухарским, который 7 декабря скончался в 42-летнем возрасте в результате тяжелого ранения, полученного на войне.
Так, звезды в своих фотоблогах обнародовали последние щемящие слова своему коллеге, товарищу и Герою Украины.
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук опубликовал черно-белое фото Василия и рассказал об их истории знакомства. Так, они впервые увиделись на съемках клипа. По словам фронтмена группы, актер излучал особую силу духа.
"Не стало Василия Кухарского... Прекрасный актер, прекрасный человек, мужественный воин. Василий умер после тяжелого ранения, полученного на фронте. Любил его и уважал... Такая настоящая мужская энергия была в нем... Мы познакомились на съемках нашего клипа "Тримай". Потом часто пересекались. И вот Василия не стало... Знаю, это не первая и, к сожалению, не последняя потеря этой страшной войны. Каждая такая потеря – это чей-то папа, чей-то муж, чей-то сын, чей-то друг... Все они, как шрамы на нашем сердца… Искренние соболезнования семье, близким. Вечная память герою Василию Кухарскому. Героям слава!", – написал Вакарчук.
Слова поддержки и сострадания выразил и Коля Серга. Он знал Кухарского достаточно хорошо, ведь сотрудничал с ним в рамках своего благотворительного проекта "Культурный Десант".
"Сегодня не стало нашего побратима, воина, члена "Культурного Десанта", актера и невероятного человека Василия Кухарского. Светлая память тебе, брат", – растрогал артист.
Также память своего коллеги почтила украинская режиссер Ирина Цилык. Она выразила свои соболезнования родным и близким актера.
"Украинский актер и воин Василий Кухарский был ранен на фронте несколько месяцев назад и не смог вернуться к жизни: сегодня его не стало. Мои безграничные соболезнования его жене Наталье и всем близким и друзьям. Да и всем нам, украинцам, в конце концов. Гибнут наши воины, наши казаки, наши творцы. Этот список уже безграничен. Как же больно", – растрогала подписью Цилык.
На печальное известие отреагировал и кинорежиссер Михаил Ильенко. Именно благодаря ключевой роли в его фильме "Толока" Василий Кухарский снискал славу.
"Если бы можно было написать Василию справку, как в фильме, и вернуть его. Этого даже толокой не сделать", – написал с грустью режиссер.
Отметим, актер театра и кино Василий Кухарский снялся в десятках фильмов и сериалов. Наиболее узнаваемыми с его участием являются фильмы "Толока" и "Максим Оса: золото Песиголовца".
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