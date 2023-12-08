Звезды простились с известным украинским актером Василием Кухарским

Ряд украинских артистов, среди которых Святослав Вакарчук, Коля Серга, Михаил Ильенко и Ирина Целик, эмоционально простились с Василием Кухарским, который 7 декабря скончался в 42-летнем возрасте в результате тяжелого ранения, полученного на войне.

Так, звезды в своих фотоблогах обнародовали последние щемящие слова своему коллеге, товарищу и Герою Украины.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук опубликовал черно-белое фото Василия и рассказал об их истории знакомства. Так, они впервые увиделись на съемках клипа. По словам фронтмена группы, актер излучал особую силу духа.

Василий Кухарский / Фото: instagram.com/vakarchuk_official

"Не стало Василия Кухарского... Прекрасный актер, прекрасный человек, мужественный воин. Василий умер после тяжелого ранения, полученного на фронте. Любил его и уважал... Такая настоящая мужская энергия была в нем... Мы познакомились на съемках нашего клипа "Тримай". Потом часто пересекались. И вот Василия не стало... Знаю, это не первая и, к сожалению, не последняя потеря этой страшной войны. Каждая такая потеря – это чей-то папа, чей-то муж, чей-то сын, чей-то друг... Все они, как шрамы на нашем сердца… Искренние соболезнования семье, близким. Вечная память герою Василию Кухарскому. Героям слава!", – написал Вакарчук.

Василий Кухарский

Слова поддержки и сострадания выразил и Коля Серга. Он знал Кухарского достаточно хорошо, ведь сотрудничал с ним в рамках своего благотворительного проекта "Культурный Десант".

"Сегодня не стало нашего побратима, воина, члена "Культурного Десанта", актера и невероятного человека Василия Кухарского. Светлая память тебе, брат", – растрогал артист.

Василий Кухарский / Фото: instagram.com/thekolya

Также память своего коллеги почтила украинская режиссер Ирина Цилык. Она выразила свои соболезнования родным и близким актера.

"Украинский актер и воин Василий Кухарский был ранен на фронте несколько месяцев назад и не смог вернуться к жизни: сегодня его не стало. Мои безграничные соболезнования его жене Наталье и всем близким и друзьям. Да и всем нам, украинцам, в конце концов. Гибнут наши воины, наши казаки, наши творцы. Этот список уже безграничен. Как же больно", – растрогала подписью Цилык.

Василий Кухарский / Фото: из соцсетей

На печальное известие отреагировал и кинорежиссер Михаил Ильенко. Именно благодаря ключевой роли в его фильме "Толока" Василий Кухарский снискал славу.

"Если бы можно было написать Василию справку, как в фильме, и вернуть его. Этого даже толокой не сделать", – написал с грустью режиссер.

Отметим, актер театра и кино Василий Кухарский снялся в десятках фильмов и сериалов. Наиболее узнаваемыми с его участием являются фильмы "Толока" и "Максим Оса: золото Песиголовца".

Читайте также: