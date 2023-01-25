Звезды-рекордсмены по количеству браков: у Памелы Андерсон их было шесть, а у Ларри Кинга – восемь

Одни звезды встречают свою любовь раз и на всю жизнь, другим везет меньше, поэтому именно со второй половинкой начинают встречаться после неудачных двух-трех попыток.

Впрочем, некоторые знаменитости настолько любвеобильные и к тому же серьезно настроены, что идут едва не сразу со своим партнером или партнершей под венец. Однако часто эти браки заканчиваются неудачно.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о звездах, которые более пяти раз вступали в брак в поисках именно той второй половинки.

Микки Руни – восемь браков

Американскому актеру пришлось восемь раз жениться, чтобы найти именно ту избранницу. Впервые знаменитость поешл под венец в 21 год. Его избранницей стала Ава Гарднер. Брак продержался всего год. Следующие три брака Микки тоже были не продолжительными. А вот на четвертой жене, которая родила ему четырех детей, актер был женат почти восемь лет. Окончание их отношений было трагическим, ведь возлюбленную Руни убил друг семьи, с которым она была в романтических отношениях.

Микки Руни с восьмой женой / Фото: Getty Images

Следующие три брака актера тоже не продолжались долго. А вот на восьмой жене Джен Чемберлин Микки женился в 1975 году. Актер был с ней вместе до самой смерти.

Ларри Кинг – восемь браков

Знаменитый американский журналист был в браке восемь раз. У знаменитости была слава любвеобильного мужчины, который любит официальные отношения. Впервые он женился в 19 лет, однако брак длился всего год.

Ларри Кинг / Фото: Associated Press

Следующие серьезные отношения Ларри тоже не были продолжительными. Правда, чем взрослее стал журналист, тем дольше были его браки. С моделью Ален Эйкинс Кинг даже два раза ходил под венец.

Сердце звезды американского телевидения покорила телеведущая Шон Саутуик, с которой он был в браке до самой смерти.

Ларри Кинг с восьмой женой / Фото: Associated Press

Билли Боб Торнтон – шесть браков

Американскому актеру, чтобы найти имеенно ту возлюбленную, пришлось шесть раз жениться. Браки Билли не продолжались долго. Среди его жен были актрисы Тони Лоуренс, Синда Уильямс, модель Риетра Торнтон. Даже звезда Голливуда Анджелина Джоли попала в любовные сети Билли. Правда, в браке они были всего три года – с 2000 по 2003 год.

Билли Боб Торнтон и Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

После разрыва с Джоли Билли долгое время был одиноким. Только в 2015 году Боб снова женился. Его избранницей стала приятельница Конни Англанд. Супруги все еще в браке.

Памела Андерсон – шесть браков

То ли знаменитая актриса любвеобильная, то ли ей не везет в личной жизни. Памела была в браке шесть раз. С кинопродюсером Риком Саломоном Андерсон даже дважды пыталась выстроить отношения.

Памела Андерсон и Рик Саломон / Фото: Getty Images

Последним мужем актрисы стал охранник Дэн Хейгерст. Впрочем, в начале 2022 года они развелись. Вполне возможно, что Памела в седьмой раз тоже выйдет замуж.

Мартин Скорсезе – пять браков

У знаменитого режиссера Мартина Скорсезе за плечами пять браков и четыре развода. Также от браков Мартин воспитывает троих дочерей – от первой, второй и пятой жен. С 1999 года Скорсезе состоит в официальном браке с редактором книг и телепродюсером Хелен Моррис.

Мартин Скорсезе / Фото: Associated Press

Джеймс Кэмерон – пять браков

Похоже, легендарный режиссер хотел побороться с Мартином Скорсезе. У Джеймса тоже было пять официальных браков. Правда, четыре из них были непродолжительными и неудачными. Просто в сердце Кэмерону запала актриса Сьюзи Эмис. Они поженились в 2000 году и до сих пор состоят в браке.

Джеймс Кэмерон / Фото: Getty Images

Лоренцо Ламас – пять браков

Знаменитый актер, герой боевиков 90-х годов и мыльных опер был серьезно настроен в отношениях и звал любимых под венец целых пять раз. Правда, браки актера не продолжались долго. С первой женой Ламас прожил год, со второй – два, с третьей – четыре, с четвертой – шесть. Последней женой Лоренцо стала актриса Шона Крэйг, с которой он прожил пять лет. Похоже, Лоренцо успокоился и с тех пор не шел под венец.

Лоренцо Ламас с пятой женой / Фото: Associated Press

Джоан Коллинз – пять браков

У британской актрисы было пять браков. Первым мужчиной знаменитости стал актер Максвелл Рид. Второй раз Джоан вышла замуж за певца и актера Энтони Ньюли, от которого родила сына и дочь.

Джоан Коллинз / Фото: Associated Press

Третьим мужчиной знаменитости стал руководитель студии Apple Records Рон Касс. У пары появилась на свет дочь. Четвертым мужем Джоан был певец Питер Холм. Их развод был скандальным. Долгое время Коллинз была одинокая.

Уже в 2002 году Джоан вышла замуж за театрального менеджера Перси Гибсона, который младше ее на 32 года. На пятом муже актриса успокоилась.

Джоан Коллинз и Перси Гибсон / Фото: Associated Press

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