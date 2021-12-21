Звезды "Секса в большом городе" отреагировали на обвинения Криса Нота в секс-домогательствах

Актеры написали совместное заявление.

Коллеги по сериалу " Секс в большом городе " впервые отреагировали на то, что американского актера Криса Нота, который сыграл Мистера Бига, обвинили в секс-домогательствах.

Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис сделали совместное заявление, в котором высказались по поводу секс-скандала вокруг Нота. К слову, актрисы поддержали женщин, которые решились об этом рассказать.

"Мы глубоко расстроены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые решились и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это было очень тяжело сделать, и мы благодарим их за это", — говорится в их совместном заявлении.

Звезды "Секса в большом городе" прокомментировали секс-скандал вокруг Криса Нота / instagram.com/sarahjessicaparker

Напомним, две женщины рассказали, что Крис Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. Также о насилии со стороны Криса Нота заговорила известная актриса Зои Листер-Джонс. Кроме того, Нот в 90-е годы встречался с моделью Беверли Джонсон. Впрочем, девушка после разрыва их отношений рассказала, что он постоянно ревновал, избивал и угрожал убить ее пса. Недавно еще одна жертва рассказала, что актер пытался ее изнасиловать в 2010 году. Сам же Нот все отрицает.

Крис Нот / Associated Press

Впрочем, актер уже начал расплачиваться карьерой. Его уволили из сериала "Уравниватель" после обвинений в секс-домогательствах. Также с ним отказалась сотрудничать крупная компания по продаже алкогольных напитков после обвинений в изнасиловании.

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