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Звезды сериала "Одного разу під Полтавою" представили новогодний юмористический клип

Звезды сериала "Одного разу під Полтавою" представили новогодний юмористический клип

Команда "VIP Тернопіль" и группа "ВІА Кіп'яток"

Артисты своим творчеством активно донатят на ВСУ миллионы гривен.

Команда "VIP Тернопіль" и группа "ВІА Кіп'яток" насмешили фанатов юмористическим клипом к новой песне "Майонез".

Так, вернувшись из гастрольного тура в США, где актерам удалось собрать несколько миллионов гривен на нужды ВСУ, они продолжают дарить радость украинцам и работать ради победы. В этот раз звезды сериала "Одного разу під Полтавою" сняли клип под свой хит, посвященный циклу зимних праздников.

К слову, режиссером юмористического видео выступил ветеран войны Иоанн Зенков, который мастерски передал ироническую историю. В центре сюжета изображена пара, которая пытается соблюдать диету, но не может устоять перед праздничными блюдами. Оливье, холодец, сало и майонез – главные герои этой веселой и в то же время очень правдивой истории.

"Мы всегда поддерживаем нашу армию через творчество, ведь каждый концерт или проект для нас – это вклад в нашу общую победу. Все наши мероприятия благотворительные, и это главная мотивация для нашего творчества", – рассказывают участники "VIP Тернопіль".

Новая песня и клип демонстрируют фирменный стиль группы – тонкий юмор, узнаваемые жизненные ситуации и неизменную любовь к Украине.

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