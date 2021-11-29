Звезды сериала "Разница в возрасте" рассказали о самой яркой авантюре в их реальной жизни

Звезды сериала "Разница в возрасте" рассказали о самой яркой авантюре в их реальной жизни

Ольга Атанасова и Дарья Егоркина поделились историями из их жизни.

Звезды сериала "Разница в возрасте" рассказали о самой яркой авантюре в их реальной жизни.

Ольга Атанасова и Дарья Егоркина поделились историями из их жизни.

Сегодня, 29 ноября, в 20:45 зрители телеканала 1+1 увидят первые серии нового сериала "Разница в возрасте" о двух сестрах, которые ради мечты "поменяются возрастом".

"Разница в возрасте" / Пресc-служба 1+1 Media

Главные роли в сериале исполнят известные украинские актрисы – Ольга Атанасова и Дарья Егоркина. В день премьеры ленты звезды рассказали, какие авантюрные истории случались с ними в реальной жизни.

Ольга Атанасова рассказала историю, случившуюся с ней в ресторане в компании друзей еще в начале ее карьеры. Актриса решила, что не будет смотреть на цену и заказала понравившийся ей по названию напиток — шампанское "Cristal", которое стоит 1000 долларов.

Ольга Атанасова / пресс-служба канала "1+1"

"Я тогда так упорно собирала деньги на путешествие. Думала, принесут бокал, и сколько бы оно ни стоило, мне в любом случае хватит, потому что в кошельке же есть 100 долларов, нормальная сумма в те времена. И тут вижу – ко мне идут сразу несколько официантов, везут это шампанское в ведерке на тележке, зажигают бенгальские огни, все аплодируют... Я начинаю понимать, что что-то не так. Оказалось, "Cristal" продают только бутылками. Это были сумасшедшие деньги. Сначала запаниковала, но потом собралась и позвонила маме. Сказала, где лежат мои сбережения и попросила передать на такси. Вот такая у меня настоящая "киношная" история была", — рассказала Ольга Атанасова.

Ольга Атанасова / пресс-служба канала "1+1"

А Дарья Егоркина рассказала, как однажды во время отпуска в Черногории так увлеклась вечерней прогулкой, что пропустила последний автобус домой, а ехать нужно было в другой конец города. Совершенно неожиданно для себя Дарья начала догонять автобус, а когда поняла, что напрасно – просто посреди дороги остановила автомобиль.

Дарья Егоркина / пресс-служба канала "1+1"

"Я никому не рекомендую так делать, но такая ситуация действительно была в моей жизни. У меня вспыхнул дух авантюризма, и я выбежала на дорогу, остановила авто и села к незнакомцу в машину. Этот мужчина оказался руководителем Будванской полиции, который собственно и довез меня в город, где я догнала свой автобус. Вот таким образом у меня в друзьях появился руководитель Будванской полиции", — сказала Дарья Егоркина.

Дарья Егоркина / пресс-служба канала "1+1"

Напомним, в лирической комедии покажут историю двух сестер Марго и Екатерины, которые отважатся на рискованную авантюру и "поменяются возрастом", чтобы осуществить свои мечты. Несмотря на разницу в возрасте, они очень похожи внешне, поэтому сестры обмениваются паспортами и отправляются навстречу приключениям.

Не пропустите премьеру сериала "Разница в возрасте" уже сегодня в 20:45 на 1+1.

Читайте также: