Звезды сериала "Секс в большом городе" тогда и сейчас: как за почти 30 лет изменились исполнители главных ролей

Звезды сериала "Секс в большом городе" / © Getty Images

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В июне далекого 1998 года на экраны вышел американский сериал «Секс в большом городе«, который полюбился зрителям и ставший культовым.

В картине рассказывается о жизни четырех подруг, у которых совершенно разные характеры и темпераменты. Они живут в Нью-Йорке и пытаются построить свою жизнь, при этом сталкиваются с разными сложностями. Неизменным остается только дружба девушек.

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Сериал понравился зрителям и получил продолжение и даже полнометражный фильм. Картина завоевала немало наград, в том числе «Эмми» и «Золотой Глобус», а также сделала звездами таких актрис, как Сару Джессику Паркер, Ким Кэтролл, Кристин Дэвис и Синтию Никсон.

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С даты премьеры первого эпизода прошло 28 лет. За это время исполнители главной ролей очень сильно изменились, а некоторые вообще рассорились. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, как сложились их жизни.

Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу)

Американская актриса Сара Джессика Паркер сыграла в сериале «Секс в большом городе» главную героиню — журналистку Кэрри Брэдшоу, которая особенно запомнилась своими стильными образами. На момент съемок первого сезона артистке было 32 года.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу / © скриншот с видео

Знаменитость начала развивать свою карьеру еще с юных лет. Она объединяла учебу с игрой в театре. Со временем Сара Джессика Паркер начала появляться и на больших экранах. Артистка сыграла в таких картинах, как «Фокус-покус», «Клуб первых жен», «Эд Вуд», «Медовый месяц в Лас-Вегасе», «Лос-Анджелесская история» и другие.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Конечно, роль в сериале «Секс в большом городе» принесла актрисе безумную славу. Вместе с тем, она получила ряд наград. Актриса настолько гармонично воплотила Кэрри Брэдшоу, что несколько лет подряд боролась за «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса». Впоследствии Сара Джессика Паркер стала не только исполнительницей главной роли в сериале, но и продюсером.

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Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Наконец, актриса после «Секса в большом городе» занялась бизнесом. В частности, представила собственную линейку духов, открыла бренд обуви, сумок и аксессуаров, запустила книжное издательство и линейку вин.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

В личной жизни Сары Джессики Паркер, в отличие от Кэрри Брэдшоу, все хорошо. С мая 1997 года актриса проживает в браке с актером Мэттью Бродериком. У пары трое детей. В 2002 году Сара Джессика Паркер родила сына Джеймса, а в 2009-м с помощью суррогатного материнства на свет появились близнецы Табита и Мэрион.

Сара Джессика Паркер с мужем / © Associated Press

Сейчас актрисе 61 год. Она продолжает сниматься в кино и играет на театральной сцене. Сара Джессика Паркер вместе с мужем живет в Нью-Йорке.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Ким Кэтролл (Саманта Джонс)

Англо-канадская актриса Ким Кэтролл сыграла в сериале «Секс в большом городе» владелицу пиарного агентства Саманту Джонс. На момент съемок первого сезона знаменитости было 43 года.

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Ким Кэтролл в роли Санты Джонс / © скриншот с видео

До «Секса в большом городе» у Ким Кэтролл на самом деле уже была успешная карьеру в кино. Она сыграла в таких картинах, как «Полицейская академия», «Манекен», «Звездный путь VI: Неоткрытая страна» и другие.

Ким Кэтролл / © Associated Press

Конечно, «Секс в большом городе» принес актрисе мировую славу, но вместе с тем и ряд сложных испытаний. Ким Кэтролл заявила, что из-за роли Саманты у нее нет детей. Дело в том, что актриса серьезно задумывалась над ЭКО. Однако, по словам Кэтролл, съемочный график был очень напряженным и длился по 19 часов. Между тем ей уже было за 40 лет, поэтому она понимала, что просто не сможет пройти гормональную терапию и выносить ребенка.

Ким Кэтролл / © Associated Press

Кроме того, из-за «Секса в большом городе» Ким Кэтролл рассорилась с Сарой Джессикой Паркер. Актриса была возмущена, что ее коллега получает гораздо больший гонорар, хотя роль Саманты была не из легких и нуждалась в немалых вызовах, в том числе и обнаженных сцен. Кроме того, Ким Кэтролл жаловалась на токсическую атмосферу. Мол, другие актрисы были давно знакомы между собой, а ее даже не звали на совместные обеды. В конце концов все это привело к тому, что Ким Кэтролл категорически отказалась сниматься в продолжении сериала.

Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Личная жизнь у звезды Голливуда очень насыщена. Она была трижды замужем — с канадским писателем Ларри Десивом (1977-1979), немецким архитектором Андреасом Лисоном (1982-1989) и аудиоинженером Марком Левинсоном (1998-2004). Также у артистки был ряд громких романов. Сейчас Ким Кэтролл находится в отношениях с младшим 14 лет британским тренером и работником BBC Расселом Томасом. Этот роман начался в 2016 году, а в 2025-м пара заключила брак.

Ким Кэтролл и Рассел Томас / © Associated Press

Сейчас Ким Кэтролл 70 лет. Актриса продолжает сниматься в сериалах и кино, а также озвучивает картины.

Ким Кэтролл / © Associated Press

Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк)

Американская актриса Кристин Дэвис сыграла роль директора галереи современного искусства Шарлотты Йорк. На момент съемок первого сезона «Секса в большом городе» артистке было 33 года.

Кристин Дэвис в роли Шарлотты Йорк / © скриншот с видео

Карьера Кристин Дэвис развивалась постепенно. Она сначала воплощала на экранах незначительные роли, а в 1995 году к артистке пришел успех, когда вышел сериал «Район Мелроуз». Конечно, работа в картине «Секс в большом городе» является самой узнаваемой в карьере Кристин Дэвис. Актриса также играла в таких лентах, как «Формула любви для узников брака», «Рождество в дикой природе» и других.

Кристин Дэвис / © Associated Press

Кристин Дэвис никогда не была в браке. Однако у нее были громкие романы с такими звездами, как Алек Болдуин, Дэвид Духовны, Лев Шрайбер, Дэмиен Льюис, Аарон Соркин.

Кристин Дэвис / © Associated Press

Сейчас знаменитости 61 год. В отношениях она не состоит. Вместо этого актриса сосредоточена на воспитании двух приемных детей — дочери Джеммы и сына Уилсона. Кристин Дэвис сочетает актерскую карьеру с благотворительной деятельностью — обращает на себя внимание беженцев и занимается спасением дикой природы.

Кристин Дэвис / © Associated Press

Синтия Никсон (Миранда Хоббс)

Американская актриса Синтия Никсон сыграла в сериале «Секс в большом городе» роль адвоката Миранды Хоббс. Когда снимался первый сезон картины, знаменитости был 31 год.

Синтия Никсон в роли Миранды Хоббс / © скриншот с видео

Естественно, эта роль стала самой успешной в карьере Синтии Никсон. Съемки в сериале «Секс в большом городе» принесли актрисе две статуэтки «Эмми». Также заметны работы артистки в таких картинах, как «Позолоченный век», «Теплые источники», «Тихая страсть», «Сестра Рэтчед» и другие. Также Синтия Никсон активно играет в театре.

Синтия Никсон / © Associated Press

Актриса не скрывает подробности личной жизни. С 1988 по 2003 год она прожила в гражданском браке с профессором английской литературы Дэнни Мозесом. У пары родилось двое детей — дочь Саманта и сын Чарльз.

Синтия Никсон / © Associated Press

После разрыва с мужем Синтия Никсон встретила активистку Кристин Маринони и поняла свою бисексуальность. Пара начала встречаться в 2004 году, а в 2012-м официально заключила брак, когда это разрешили законом в Нью-Йорке. В 2011 году Кристин родила сына, которого назвали Максом.

Синтия Никсон с женой / © instagram.com/cynthiaenixon

Сейчас Синтии Никсон 60 лет. Актриса продолжает активно сниматься, занимается режиссерской деятельностью и активизмом.

Синтия Никсон / © Associated Press

Крис Нот (Супермен)

Американский актер Крис Нот сыграл роль возлюбленного Кэрри, которого она называла Суперменом. На момент съемок артисту было 44 года.

Крис Нот в роли Супермена / © скриншот с видео

Конечно, роль в сериале «Секс в большом городе» сделала Криса Нота всемирно известным. Однако он также сыграл в таких заметных картинах, как «Закон и порядок», «Хорошая жена», «Уравнитель» и другие.

Крис Нот / © Associated Press

В 2021 году карьера Криса Нота значительно испортилась, поскольку он столкнулся с культурой отмены. Дело в том, что две женщины обвинили его в сексуальном насилии, впоследствии несколько других заявили о домогательствах с его стороны и ненадлежащем поведении. Хотя актер отрицал все обвинения, а вина доказана не была, но его уволили из ряда сериалов, в том числе и из «Секса в большом городе», где персонаж Нота умер.

Крис Нот / © Associated Press

Сейчас артисту 71 год. Он живет в браке с Тарой Уилсон, с которой познакомился еще в 2002 году. У супругов двое сыновей — Орион и Китс. Кстати, на фоне скандала Криса Нота чуть не завершился и его брак. Дело в том, что актер тогда публично признался, что неоднократно изменял жене. Для Тары это был удар, но она решила дать мужу второй шанс сохранить семью.

Крис Нот с женой / © Associated Press

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