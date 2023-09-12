Звезды сериала "Женский врач. Новая жизнь" отпраздновали пышную свадьбу с особыми подарками

Как и на экране, так и в жизни пара счастлива вместе.

Украинские актеры Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин сыграли свадьбу.

Актеры сериала "Женский врач. Новая жизнь" провели церемонию в символическую дату — День украинского кино, который пришелся в этом году на 9 сентября.

Влюбленные еще в 2022 году хотели зарегистрировать свои отношения, однако из-за полномасштабной войны откладывали празднование. Однако с остальными Таисия и Ярослав приняли решение больше не тянуть и официально стать семьей.

Пышную свадьбу пара отпраздновала в кругу друзей и близких в Киеве. Церемония прошла под открытым небом в невероятно красивой локации, украшенной цветами в пастельных оттенках.

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Невеста выбрала для этого особенного дня воздушное платье в традиционном белом цвете с пышной юбкой и объемными рукавами, дополненное длинной фатой и стильными украшениями. Волосы Таисия оставили распущенными и сделали легким макияж.

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Ярослав избрал классический черный костюм с жилеткой. Ярким аксессуаром жениха стала бутоньерка с теми же цветами, что и в букете невесты.

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Вместо цветов и подарков попросили гостей принять участие в благотворительном сборе на шлемы для ВСУ, который удачно закрыли еще за несколько дней до свадьбы.

"Гости до сих пор пишут нам слова благодарности. Те, кто перестал верить в любовь — поверили, а те, кто не хотел свадьбы, теперь хотят. Я счастлива, что у нас получился организовать праздник, на котором мы смогли собрать близких и родных людей вместе. Это был праздник любви: настоящей, искренней, теплой", — поделилась актриса.

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Интересно, что на экране Таисия и Ярослав играют влюбленную пару. Рассказывая о героях сериала, девушка проводит много параллелей между их отношениями на площадке и реальной жизни.

"На самом деле есть много общего между нашей сериальной и реальной историями. Как и моя героиня, я всегда была отличницей, училась в трех учебных заведениях, даже сейчас я до сих пор отлично учусь в аспирантуре, в общем, я очень целеустремленный человек. По Ярославу, он более вспыльчивый, веселый, такой, как и Макс, его персонаж", — говорит Таисия.

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин / Фото: пресс-служба канала "1+1"

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