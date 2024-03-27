Звезды сериала "Зозули" рассказали о том, как снимались в пикантных сценах

В сериале "Зозули" на телеканале ТЕТ Дарья Трегубова и Карина Шереверова сыграли родных сестер – модельера Галю, обрученную с чуть ли не вдвое младшим бойфрендом Тарасиком, и учительницу Оксану, сердце которой разрывается между другом детства Богданом и бизнесменом Карпенко.

Дарья Трегубова рассказала, что играть любовь с разницей в возрасте для нее не в новинку. Более того, ей льстит работать в паре с такими молодыми актерами как Роланд Мишко, который и сыграл жениха старшей сестры Гали Тарасика. К тому же актриса и в реальной жизни встречалась с мужчинами, которые были моложе нее.

"Это не первый проект, в котором мой избранник младше меня. Это уже где-то пятая подобная история. И в этом действительно есть доля соответствия реальности, потому что я родилась с молодой душой. Я совершенно легко нахожу общий язык с людьми, намного моложе меня. Возраст – это такая условность. У меня были отношения с парнями моложе меня. И в тех отношениях возраст не играл такой огромной роли, как принято считать. Поэтому у меня нет никаких комплексов касательно возраста. Наоборот, мне кажется, это очень комплиментарная история, когда ты органично выглядишь в кадре с мужчиной, который намного моложе тебя", – высказалась актриса.

Актеры сериала "Зозули"

В карьере Дарьи Трегубовой было множество романтических ролей, тогда как первый сценический поцелуй Роланда Мишко случился именно с ней на съемочной площадке сериала "Зозули". Актриса вспоминает, что тогда сделала все, чтобы ее партнер чувствовал себя в кадре максимально комфортно. К тому же они с Роландом все воспринимали с юмором и много шутили.

"У нас с Роландом была сцена поцелуя, в которой он не совсем комфортно чувствовал себя, ведь это была его первая романтическая сцена в кино. Но я сказала, что наш поцелуй не будет означать, что завтра нам предстоит жениться. Мне с ним было максимально комфортно, весело и, кажется, что нам удалось воплотить романтические отношения такой необычной пары", – прокомментировала звезда сериала "Зозули".

Актеры сериала "Зозули"

Так что к сценам близости Дарья Трегубова относится спокойно. Она убеждена, что для хороших актеров не проблема сыграть любовь, но для того, чтобы зритель поверил в ее искренность, нужна настоящая химия.

"Я спокойно отношусь и к романтическим, и к пристойно эротическим сценам. Ну не можем мы играть страстную любовь, если она никак не проявляется физически. Но очень важно, чтобы между актерами действительно была химия, потому что по-другому им не поверят. Именно поэтому многие актеры, играющие пары, пытаются выстроить какую-то историю вне кадра. У некоторых это действительно заканчивается браком в жизни. И таких примеров очень много", – поделилась Дарья Трегубова.

Актриса Карина Шереверова, у героини которой по сюжету сразу две любовно-романтические линии, тоже выступает за настоящие поцелуи на съемочной площадке. По ее мнению, только так зрители смогут ощутить химию между персонажами. Правда, говорит, что работать над подобными сценами актерам не всегда комфортно.

"К сценам с поцелуями я отношусь сугубо как к актерской работе. Но всем кажется, что когда актеры целуются в кадре, то царит супер романтическая атмосфера. Хотя на самом деле – рядом с ними оператор, направляющий камеру прямо в лицо, световики, звукорежиссер, а на плейбеке – остальная съемочная группа во главе с режиссером. Поэтому о романтике не может быть и речи. Это чисто рабочие, технические моменты", – рассказала Карина Шереверова.

Актеры сериала "Зозули"

Финальные серии лирической комедии "Зозули" смотрите в четверг, 28 марта, в 19:00 на телеканале ТЕТ.

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