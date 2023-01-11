Звезды тогда и сейчас: как выглядели украинские знаменитости до того, как стали популярными

Кто-то из звезд почти не изменился, а кого-то совсем не узнать.

В начале творческой карьеры знаменитости экспериментировали и искали свой стиль. В частности, это касалось и внешнего вида.

Звезды экспериментировали со сценическим образом, прической, нарядами и макияжем. Внешний вид некоторых звезд от начала карьеры в шоу-бизнесе почти не изменился, а некоторых просто не узнать.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как со временем изменились украинские знаменитости.

Оля Полякова

Певица в начале своей музыкальной карьеры была не слишком яркой и пробовала себя в разных образах. Исполнительница стала безумно популярной, когда начала выпускать веселые песни, выступать в откровенных нарядах и с кокошником на голове. Визитной карточкой Оли были длинные белые волосы. С 2014 года Полякова отказалась от российского кокошника, а надела корону. Но сценические наряды артистки не стали менее эффектными.

Оля Полякова

Потап

Известный рэпер и продюсер не всегда был лысым. До того, как стать безумно популярным, у Потапа была густая шевелюра, которая с годами становилась все меньше, пока совсем не исчезла.

Потап

Тина Кароль

Певица не всегда была эффектной блондинкой. Артистка начала свой певческий путь, когда была брюнеткой, у нее были брови-ниточки, и она ярко красилась. Безумно популярной Кароль стала, когда уже была блондинкой. Цвет волос у Тины остается неизменным.

Тина Кароль

Юлия Санина

У певицы до того, как стать популярной, был сдержанный образ. Впрочем, со временем артистка начала экспериментировать. Безумную популярность Юли принесли яркие, дерзкие и разнообразные образы, которые каждый раз удивляют своей оригинальностью.

Юлия Санина

Настя Каменских

Артистка до того, как стать популярной, обладала эффектной внешностью. Прославилась знаменитость со своими фирменными кудрявыми длинными волосами и пышными формами. С годами Настя заметно похудела и все чаще принялась выпрямлять кудри.

Настя Каменских

MONATIK

До того, как стать безумно популярным, Дмитрий Монатик успел поэкспериментировать со своей прической, а также стилем. Впоследствии артист нашел изюминку – головной убор.

MONATIK

alyona alyona

Певица, которая до популярности работала воспитательницей в детском саду, с годами изрядно изменилась. Артистка заметно похудела, у нее изменился стиль, она стала увереннее и добилась немалого успеха.

alyona alyona

Надя Дорофеева

До популярности у певицы были рыжеватые короткие волосы. Надя получила безумную популярность, когда стала участницей дуэта "Время и стекло". Тогда Дорофеева делала яркий макияж и окрашивала волосы в рыжий цвет. Сейчас у Нади более сдержанный, но не менее яркий образ.

Надя Дорофеева

Маша Ефросинина

Неизменным у ведущей всегда оставался цвет волос. С начала карьеры Маша была брюнеткой. А вот длина волос Ефросининой менялась, также время от времени знаменитость делала челку. Кроме того, у Маши стала другой фигура. Ведущая изрядно похудела.

Маша Ефросинина

Джамала

За время своей певческой карьеры Джамала изрядно изменилась. В начале творческого пути артистку совсем не узнать. Когда исполнительница стала популярной, у нее была стрижка "боб-каре". Сейчас у Джа длинные волосы.

Джамала

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