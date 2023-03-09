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Звезды в своем самом большом весе: фото знаменитостей до и после похудения

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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3 мин
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Звезды в своем самом большом весе: фото знаменитостей до и после похудения

Настя Каменских, Оля Цибульская

Селебретис также делились, как им удалось добиться таких результатов.

Знаменитости очень переживают из-за своего внешнего вида, в частности из-за веса тоже.

Хотя бодипозитив и популярное явление сегодня, но когда на весах звезд появляются лишние кило, они пытаются от них избавиться. Это помогает им чувствовать себя, в первую очередь, более здоровыми, а также более уверенными в себе.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку о похудении звезд, где можно посмотреть фото знаменитостей в их самом большом весе и сравнить, как они выглядят сейчас.

Александра Зарицкая

Солистка группы KAZKA держала свой вес в тайне. Однако артистка охотно делилась результатами своего похудения. Кардинально худеть Зарицкая начала на проекте "Танцы со звездами". Как тогда признавалась Саша, она хотела, чтобы ее партнеру Юрию Мешкову легче было делать с ней поддержки. За время участия в шоу исполнительница сбросила более 20 килограммов. На достигнутом артистка не остановилась. После завершения проекта знаменитость занялась своим питанием и прекратила употреблять сахар, молоко, мясо, хлеб, снеки. В результате Саша похудела более чем на 35 кило.

Александра Зарицкая / ©
Александра Зарицкая

alyona alyona

Исполнительница ранее признавалась, что весила 127 килограмм. Впрочем, она взялась за свою фигуру и начала худеть. Тогда через полтора месяца знаменитость похудела на 10 кило. alyona alyona правильно питалась и занималась спортом. Однако из-за травмы ноги артистка снова начала набирать вес. Серьезно взялась за свой вес певица в 2022 году. Артистка за лето похудела на 20 кг.

alyona alyona / ©
alyona alyona

Ксения Мишина

Больше все актриса весила более 80 килограмм. Вес знаменитость набрала во время беременности. Как признавалась Ксения, тогда она очень комплексовала и считала себя непривлекательной. Итак, после рождения сына Мишина начала худеть. Актриса села на строгую диету и принялась каждое утро бегать. Уже через год звезда весила 50 кг. В настоящее время вес Ксении составляет 48 кило.

Ксения Мишина / ©
Ксения Мишина

Даша Квиткова

Самый большой вес блогерши составлял 83 кило. Как и Ксения Мишина, Квиткова набрала лишние килограммы во время беременности. Даша сразу после родов занялась своей фигурой. За год знаменитость похудела более чем на 30 кило. В настоящее время вес Даши составляет около 50 кг. А худела блогерша с помощью спорта и диеты, которую ей подобрал диетолог.

Даша Квиткова / ©
Даша Квиткова

Джамала

Певица во время второй беременности набрала около 20 лишних килограммов. После родов артистка серьезно занялась фигурой. Джамала обратилась за помощью к специалисту, который подготовил для нее специальную программу похудения. Это дало свой результат, ведь через четыре месяца артистке удалось вернуться в форму.

Джамала / ©
Джамала

Елена Мозговая

Когда продюсер начинала худеть, ее вес составлял 85 кило. За почти год знаменитость сбросила 22 килограмма. Худеть Елене помогала кето-диета и интервальное питание 16/8. Также продюсер прекратила употреблять алкоголь. А вот спортом Елена не занималась из-за состояния здоровья.

Елена Мозговая / © facebook.com/olenamozgova
Елена Мозговая / Фото: facebook.com/olenamozgova

Оля Цибульская

Знаменитость раньше признавалась, что у нее была зависимость от еды. Артистка постоянно заедала стресс. Худеть Оля пыталась, но спорт и диеты не давали продолжительного результата. Но однажды исполнительница посмотрела шоу, где снималась, и решила, что должна немедленно худеть. За полтора месяца певица похудела на 12 килограммов и держалась веса 56-57 килограммов.

Оля Цибульская / ©
Оля Цибульская

Настя Каменских

У исполнительницы всегда были привлекательные формы. Впрочем, поклонники начали замечать, что их кумир набрала лишний вес. Несколько лет назад Настя серьезно взялась за свою фигуру и начала худеть. Артистка активно занималась спортом и работала с диетологом. И это дало положительный результат, ведь Каменских удалось вернуть свою стройную фигуру.

Настя Каменских / ©
Настя Каменских

Алина Гросу

Исполнительница признавалась ранее, что в 18 лет набрала 12 килограмм. Артистка из-за этого очень комплексовала. Впрочем, уже в 20 лет знаменитость вернулась к своему привычному весу, а это 51-53 кило. Правда, последние полгода из-за стресса у Алины начались проблемы со здоровьем. Артистка даже находилась на лечении в Индии, где из-за суровой диеты похудела на пять килограмм.

Алина Гросу / ©
Алина Гросу

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Дата публикации
Просмотры
2758
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