Звезды в своем самом большом весе: фото знаменитостей до и после похудения

Знаменитости очень переживают из-за своего внешнего вида, в частности из-за веса тоже.

Хотя бодипозитив и популярное явление сегодня, но когда на весах звезд появляются лишние кило, они пытаются от них избавиться. Это помогает им чувствовать себя, в первую очередь, более здоровыми, а также более уверенными в себе.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку о похудении звезд, где можно посмотреть фото знаменитостей в их самом большом весе и сравнить, как они выглядят сейчас.

Александра Зарицкая

Солистка группы KAZKA держала свой вес в тайне. Однако артистка охотно делилась результатами своего похудения. Кардинально худеть Зарицкая начала на проекте "Танцы со звездами". Как тогда признавалась Саша, она хотела, чтобы ее партнеру Юрию Мешкову легче было делать с ней поддержки. За время участия в шоу исполнительница сбросила более 20 килограммов. На достигнутом артистка не остановилась. После завершения проекта знаменитость занялась своим питанием и прекратила употреблять сахар, молоко, мясо, хлеб, снеки. В результате Саша похудела более чем на 35 кило.

Александра Зарицкая

alyona alyona

Исполнительница ранее признавалась, что весила 127 килограмм. Впрочем, она взялась за свою фигуру и начала худеть. Тогда через полтора месяца знаменитость похудела на 10 кило. alyona alyona правильно питалась и занималась спортом. Однако из-за травмы ноги артистка снова начала набирать вес. Серьезно взялась за свой вес певица в 2022 году. Артистка за лето похудела на 20 кг.

alyona alyona

Ксения Мишина

Больше все актриса весила более 80 килограмм. Вес знаменитость набрала во время беременности. Как признавалась Ксения, тогда она очень комплексовала и считала себя непривлекательной. Итак, после рождения сына Мишина начала худеть. Актриса села на строгую диету и принялась каждое утро бегать. Уже через год звезда весила 50 кг. В настоящее время вес Ксении составляет 48 кило.

Ксения Мишина

Даша Квиткова

Самый большой вес блогерши составлял 83 кило. Как и Ксения Мишина, Квиткова набрала лишние килограммы во время беременности. Даша сразу после родов занялась своей фигурой. За год знаменитость похудела более чем на 30 кило. В настоящее время вес Даши составляет около 50 кг. А худела блогерша с помощью спорта и диеты, которую ей подобрал диетолог.

Даша Квиткова

Джамала

Певица во время второй беременности набрала около 20 лишних килограммов. После родов артистка серьезно занялась фигурой. Джамала обратилась за помощью к специалисту, который подготовил для нее специальную программу похудения. Это дало свой результат, ведь через четыре месяца артистке удалось вернуться в форму.

Джамала

Елена Мозговая

Когда продюсер начинала худеть, ее вес составлял 85 кило. За почти год знаменитость сбросила 22 килограмма. Худеть Елене помогала кето-диета и интервальное питание 16/8. Также продюсер прекратила употреблять алкоголь. А вот спортом Елена не занималась из-за состояния здоровья.

Елена Мозговая / Фото: facebook.com/olenamozgova

Оля Цибульская

Знаменитость раньше признавалась, что у нее была зависимость от еды. Артистка постоянно заедала стресс. Худеть Оля пыталась, но спорт и диеты не давали продолжительного результата. Но однажды исполнительница посмотрела шоу, где снималась, и решила, что должна немедленно худеть. За полтора месяца певица похудела на 12 килограммов и держалась веса 56-57 килограммов.

Оля Цибульская

Настя Каменских

У исполнительницы всегда были привлекательные формы. Впрочем, поклонники начали замечать, что их кумир набрала лишний вес. Несколько лет назад Настя серьезно взялась за свою фигуру и начала худеть. Артистка активно занималась спортом и работала с диетологом. И это дало положительный результат, ведь Каменских удалось вернуть свою стройную фигуру.

Настя Каменских

Алина Гросу

Исполнительница признавалась ранее, что в 18 лет набрала 12 килограмм. Артистка из-за этого очень комплексовала. Впрочем, уже в 20 лет знаменитость вернулась к своему привычному весу, а это 51-53 кило. Правда, последние полгода из-за стресса у Алины начались проблемы со здоровьем. Артистка даже находилась на лечении в Индии, где из-за суровой диеты похудела на пять килограмм.

Алина Гросу

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