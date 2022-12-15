Звезды "Вечернего Квартала" в укрытии сняли новогодний ролик, в котором "сгорел" Кремль

24 и 31 декабря на телеканале ТЕТ пройдут сразу две праздничные премьеры: рождественский и новогодний "Вечерний Квартал".

Объединившись для праздничного промо-ролика, актеры "Вечернего Квартала" и актрисы "Женского Квартала" спели вместе свою версию популярного трека 2022 года молодого артиста Jockii Druce – "Шо ви браття". В перепеве от "кварталовцев" текст прозвучал несколько иначе: актеры затронули тему празднования рождественских и новогодних праздников в сегодняшних реалиях, с постоянными отключениями света и воздушными тревогами.

Однако юмористы уверены, что ничего не может разрушить праздник украинцам и в эти праздничные дни нужно обязательно поднять бокалы за ВСУ и нашу победу, которая будет уже совсем скоро. Кстати, ролик был снят в укрытии на парковке, что подчеркивает реальные реалии, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы.

"Врагам не отобрать у нас наших праздников! Конечно, в этом году не будет таких пышных празднований, как раньше. Но даже без света и в укрытии мы не растеряемся и сможем встретить Новый год и загадать самое главное желание каждого украинца – о нашей скорейшей победе. Это настроение мы хотим передать и в нашем праздничном промо-ролике. Для него авторы Студии "Квартал 95" адаптировали слова рэп-хита Jockii Druce "Шо ви браття", который стал одним из гимнов военного времени. И конечно, чтобы поддержать украинцев и создать каждому праздничное настроение, к Рождеству и Новому году мы подготовили специальные благотворительные концерты "Вечернего Квартала", заряженные на победу", – говорит художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой.

Вера Кекелия и Ирина Сопонару

Анастасия Оруджова

Кроме того, в промо-ролике не обошлось без еще одной мечты каждого украинца: горящего Кремля, который "кварталовцы" созерцают экран телевизоров.

"Думало оно, что сможет праздник отобрать. Пусть садится... елку! Нас не испугать!" — поют в ролике актеры.

"Вечерний квартал"

"Вечерний квартал"

В рождественском и новогоднем концертах "Вечернего Квартала" зрителей ожидает злободневный юмор о войне и реалиях нашего настоящего, а также эксклюзивные номера от приглашенных звезд с песнями, сопровождающими нашу жизнь. Вопреки всем событиям, юмористы будут поднимать настроение украинцам, чтобы еще раз подчеркнуть, что врагу нас не сломить. Ведь смеемся – значит, побеждаем!

Уже много лет украинцы встречают рождественские и новогодние праздники вместе с "Вечерним кварталом". Поэтому смотрите 24 декабря в 20:00 — рождественский "Вечерний квартал", а 31 декабря — новогодний "Вечерний квартал" в эфире телеканала ТЕТ.

Читайте также: