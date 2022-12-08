Звезды во время войны: Астафьева готовила еду для армии, а к ведущей Панковой ворвались "кадыровцы"

Мы публикуем первый из серии материалов об украинских знаменитостях во время войны.

События 24 февраля оказали большое влияние на украинских знаменитостей и крайне изменили их.

В частности, многие звезды переосмыслили ценности, сплотились и начали работать ради самого важного – победы Украины над страной-агрессором Россией.

Редакция сайта TСН.ua решила собрать воедино, как изменились звезды за все время войны.

В первой части материала предлагаем узнать, как звезды успокаивали людей, пошли служить в ряды ВСУ, обращались к жителям страны-агрессора и помогали армии. Также рассказываем, как знаменитости пострадали от действий оккупантов.

Слова поддержки звезд 24 февраля

Когда Россия пошла в полномасштабное наступление и начала массированно обстреливать военные части и аэропорты, среди украинцев была паника и непонимание, что делать дальше. Звезды тоже, как и другие, волновались и боялись. Впрочем, знаменитости тоже не забывали и о своей немалой аудитории в соцсетях.

Певица Джамала, ведущая Ефросинина, певица Полякова, лидер группы "Океан Ельзи" Вакарчук, ведущая Осадчая, певица Федишин, ведущая Никитюк и другие – успокаивали украинцев, рассказывали план действий, советовали, что лучше делать, и пытались поддержать боевой дух.

Звезды призывали верить в ВСУ, не паниковать, не устраивать хаос и по возможности оставаться дома.

Звезды-мужчины вступали в ряды ВСУ и встали на защиту Украины

Некоторые из знаменитостей чувствовали, что будет полномасштабная война, так что еще в прошлом году начали вступать в ряды территориальной обороны, как, например, участники группы "Антитела", певец Александр Положинский.

Александр Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Но когда 24 февраля Россия начала массированный обстрел всей территории Украины, звезды-мужчины не стали отсиживаться и встали на защиту Украины – лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, режисер Олег Сенцов, танцор Дмитрий Дикусар, актер Максим Девизоров, певец Фагот, певец Коля Серга, ведущий Даниэль Салем.

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

В первые дни полномасштабной войны очередь желающих присоединиться к рядам ВСУ была настолько велика, что людей без опыта особо не брали. Рэпер Yarmak ходил в несколько военкоматов, чтобы его взяли на службу. Также многих звезд не брали на фронт, а отправляли волонтерить, ведь в тылу они могли помочь Украине больше.

Ярмак / Фото: instagram.com/yarmak_music

Обращение украинских знаменитостей к россиянам

Украинцы были просто в шоке, когда соседняя страна начала полномасштабное наступление на Украину. Звезды попытались воспользоваться своей аудиторией, в том числе российской, и обращались к россиянам. Знаменитости призвали выходить людей на митинги и остановить насильственные действия против украинцев.

Звезды записывали видео, рассказывали правду о происходящем в Украине, призывали россиян повлиять на власть их страны, обращались к своим коллегам из России.

Певица Настя Каменских записывала обращения, ведущая Екатерина Осадчая, ведущая Маша Ефросинина, певица Руслана, репер Потап, певец MONATIK, ведущий Дмитрий Комаров.

Впрочем, эти обращения практически не принесли никакого результата, ведь оказалось, что многие жители страны-агрессора поддерживают эту ужасную войну. Так что обращения украинских артистов стали другими – наполненными ненавистью и разочарованием. Певец Барских, лидер группы "Океан Ельзи" Вакарчук, певица Полякова, певица Астафьева и другие отметили, что Россия в любом случае проигрывает войну.

Звезды помогали армии в тылу

В начале полномасштабной войны было непонимание, что делать. Впрочем, одно было понятно всем – нужно верить в украинскую армию и помогать ей. Певица Ирина Федишин начала плести для военных маскировочные сетки, искала гуманитарную помощь – лекарства, спальные мешки, военную амуницию.

Певица Даша Астафьева готовила в одном из ресторанов Киева еду для военных. Звезда готовила вместе с другими женщинами: чистила картофель, нарезала овощи, фасовала еду в контейнеры.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Многие из знаменитостей открыли благотворительный фонд, где собирали деньги на армию. Также звезды и сами активно донатят средства в помощь военным.

Также знаменитости продавали свои вещи, чтобы собрать деньги на армию. Дмитрий Комаров выставил на аукцион собственное авто, Андрей Данилко — Rolls-Royce Фредди Меркьюри. Группа Kalush Orchestra продала кубок победителя "Евровидения-2022".

Kalush Orchestra с кубком победителя "Евровидения-2022" / Фото: Associated Press

Некоторые знаменитости пережили оккупацию и пострадали от действий российских военных

Некоторые украинские знаменитости пережили ужасы оккупации. В частности, в дом режиссера и ведущего Евгения Синельникова, который расположен в Гостомеле, ворвались оккупанты. Ведущий считает, что ему повезло, ведь россияне узнали его и относились лояльно.

Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Также ведущая Юлия Панкова оказалась в оккупации в Гостомеле. В ее дом ворвалось 13 "кадыровцев" и угрожали ее родным расправой.

Фото: Julia Pankova/Facebook

Многие родные знаменитости оказались в оккупации в разных городах Украины: у Светланы Тарабаровой – в Херсоне, у Артема Пивоварова – в Волчанске, у Андрея Беднякова – в Мариуполе.

Также есть звезды, которые от действий оккупантов. Дома знаменитостей военные РФ разрушали и обворовывали: Ирины Билык, Олега Скрипки, Евгении Гапчинской, Александры Зарицкой, Валерия Харчишина.

Все, что осталось от дома Валерия Харчишина / Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Также звезды-мужчины, которые воюют на фронте, получали ранения, среди них Андрей Хлывнюк, Даниэль Салем, Виктор Стороженко.

Андрей Хлывнюк / Фото: facebook.com/kutiepov

В следующей части статьи редакция расскажет, как звезды начали организовывать масштабные благотворительные концерты, ездили на передовую к военным и кардинально изменили вектор своего творчества.

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