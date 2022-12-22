Звезды во время войны: Джамала за два месяца собрала 83 млн евро, а Вакарчук – выступал на передовой

Мы предлагаем посмотреть второй из серии материалов об украинских звездах во время войны.

Редакция сайта ТСН.ua уже рассказывала, как знаменитости поддерживали украинцев 24 февраля, как помогали армии в тылу, кто из артистов вступил в ряды ВСУ и как звезды тщетно обращались к российским коллегам с просьбой рассказать правду о войне.

Во второй части предлагаем узнать, как знаменитости устраивали большие благотворительные концерты за границей и собирали средства для Украины. Также рассказываем, как полномасштабная война в Украине изменила творчество музыкантов.

Концерты украинских звезд за границей с целью собрать средства в помощь Украине

В начале полномасштабной войны знаменитости, как и все остальные украинцы, были просто в шоке и не знали, что делать. Впрочем, было понятно, что нужно помогать Украине и собирать средства для ВСУ и гуманитарные нужды.

Знаменитости, война которых застала за границей, начали активно выступать на благотворительных концертах и рассказывать на широкую аудиторию правду о войне в Украине. Певица Настя Каменских выступала на мировых площадках, в том числе в Испании в США, а также на благотворительных концертах выступал и ее муж, рэпер Потап.

Война за границей застала и мульти-артиста MONATIK. Однако музыкант не сразу начал давать благотворительные выступления. Дмитрий отменил все концерты за границей и начал с командой помогать армии – закупать крайне необходимую военным амуницию. Впоследствии музыкант начал давать концерты в рамках мирового тура "ART Оборона". Все средства, собранные во время гастролей, музыкант отдаст платформе UNITED24, что помогает пострадавшим из-за войны украинцам.

Знаменитости, которые в начале полномасштабного вторжения находились в Украине, тоже постепенно начали уезжать за границу. Артисты понимали, что именно так могут больше помочь украинцам. Джамала уехала за границу и сразу начала давать благотворительные концерты. Всего за месяц артистке удалось собрать 83 млн. евро.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Тина Кароль, которая сначала находилась в Украине, уехала за границу и начала выступать на благотворительных концертах. Рэперша alyona alyona в родном городке фасовала лекарства, но поняла, что за границей сможет больше помочь.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Почти все украинские артисты давали благотворительные концерты в разных странах, в том числе Надя Дорофеева, Оля Полякова, Макс Барских, Злата Огневич, Ирина Федишин, Екатерина Бужинская, Святослав Вакарчук, Alyosha и многие другие.

Выступления для военных и помощь гражданским, которые жили в оккупации

Украинские артисты не только давали концерты, чтобы собрать деньги для Украины. Знаменитости также выступали для украинских военных, чтобы отвлечь их от реалий войны и поднять боевой дух. Одним из первым стал ездить на фронт лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Музыкант под гитару пел для украинских защитников, которые служат на передовой.

Фото: Оперативное командование "Південь"/Facebook

Коля Серга организовал "Культурный Десант". Вместе с другими знаменитостями он выступает для военных и мирных жителей, которые пережили ужас оккупации. Кроме Коли Серги в "Культурный Десант" входят рэпер Ярмак, ведущий Владимир Остапчук, скрипач Моисей Бондаренко, певец Миша Крупин и другие. Они не только дают концерты, но привозят гуманитарную помощь, подарки для детей и поддержат патриотический дух.

Коля Серга с "Культурным десантом" в Харьковской области / Фото: instagram.com/thekolya

Для военных выступали также певица Светлана Тарабарова, певица Злата Огневич, которая ездила на передовую, исполнительница Оля Полякова, певец Владимир Дантес, певица Ирина Федишин и многие другие.

Песни военного времени и отказ артистов от русскоязычных композиций

Артисты начали выражать свои эмоции и чувства в музыке, так что за время полномасштабной войны появилось немало песен.

Одной из первых артисток, выпустивших патриотическую композицию, была Настя Каменских. Песню, которая получила символическое название "Я — Україна", артистка посвятила Украине.

Впоследствии и Макс Барских выпустил патриотическую песню, получившую название Don't F*ck with Ukraine. Ирина Федишин спела об ужасных событиях в Буче в композиции "Розстріляна весна", Оля Полякова выпустила песню-поддержку — "Все буде добре, Оля", Святослав Вакарчук посвятил композицию "Місто Марії" Мариуполю.

Новые композиции артисты исполняли только на украинском языке. Более того, от русскоязычных, которые уже есть в репертуаре, музыканты начали отказываться. Тина Кароль больше не будет исполнять русскоязычные песни, Надя Дорофеева начала их переводить на украинский.

Группа Quest Pistols удивила новинкой, переведя русскоязычный хит "Ты так красива" на украинский.

Оля Полякова тоже исполнила свой хит на украинском, теперь на родном языке артистка исполняет "Королеву ночи".

В третьей заключительной части статьи редакция расскажет о звездах, которые участвовали в зарубежных шоу с целью помочь Украине, а также кто из знаменитостей планирует усыновить ребенка, родители которого погибли на войне, а кто сделал себе патриотическую татуировку.

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