Звезды во время войны: Салем хочет усыновить ребенка, а Мозговая набила на пол руки трезубец

Мы предлагаем посмотреть третий из серии материалов об украинских звездах во время войны.

Редакция сайта ТСН.ua ранее рассказывала, как с начала полномасштабной войны знаменитости помогали стране, в частности пошли на фронт, собирали средства для ВСУ и ездили к защитникам с концертами, выпустили патриотические песни, а от русскоязычного творчества отказались.

Итак, в третьей части материала предлагаем вам узнать, как знаменитости участвовали в зарубежных шоу и конкурсах, чтобы говорить о войне в Украине и собирать средства на благотворительные нужды.

Также рассказываем, кто из украинских знаменитостей решил подарить семью ребенку, родители которого погибли из-за полномасштабного вторжения России, а также как звезды делали патриотические татуировки.

Участие в зарубежных шоу с целью помочь Украине

Много дискуссий было на тему, стоит ли украинцам участвовать в "Евровидении-2022", пока в стране идет война. Группа Kalush Orchestra заявила, что поедет на конкурс и будет привлекать внимание к ужасающим событиям, которые происходят в Украине. В частности, музыканты изменили номер и сделали его актуальным для современных реалий.

Кроме того, вся страна ждала от коллектива, что в финале "Евровидения-2022" Kalush Orchestra попросит помочь Мариуполю, который в мае беспощадно уничтожали российские оккупанты. Олег Псюк тогда обратился к мировому сообществу с такими словами: "Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите "Азовстали" прямо сейчас!". И это дало результат, ведь после выступления Kalush Orchestra, пользователи Сети начали активно гуглить об Azovstal.

Певица Джамала приняла участие в польских "Танцах со звездами". В частности, на шоу артистка собирала деньги для украинцев, которые пострадали. Сбор средств был только во время выступлений исполнительницы. Также знаменитость продолжала привлекать внимание европейцев к войне в Украине.

По стопам Джамалы пошла и другая исполнительница – Оля Полякова. Правда, артистка стала участницей грузинских "Танцев со звездами". Полякова приняла участие в шоу, чтобы рассказывать о войне в Украине, а также презентовать проект "Незламні", амбассадором которого является исполнительница. Он нацелен на сбор 1 млн. гривен на бионические протезы для украинцев, которые пострадали от войны.

Звезды планируют усыновить детей, родители которой погибли из-за войны

Страна-агрессор Россия ведет кровавую войну против Украины и убивает невинных людей, в частности, дети остаются без родителей. Знаменитости не могут на это смотреть без сожалений и слез, поэтому многие звезды шоу-бизнеса всерьез заговорили об усыновлении ребенка.

Ведущий Даниэль Салем, который служит на фронте, уже свое решение обсудил с женой. Возлюбленная знаменитости поддержала его. В настоящее время Даниэль изучает вопросы касательно усыновления ребенка и общается с людьми, у которых уже есть соответствующий опыт.

Даниэль Салем с женой

Звездные супруги Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая тоже говорили, что хотели бы подарить семью ребенку, родители которого погибли из-за войны. Правда, ведущая отмечала, что к этому нужно быть готовым, потому что это ответственный шаг. Потому пара решила вернуться к этому вопросу после завершения войны.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Ведущий Тимур Мирошниченко вместе со своей женой еще до начала полномасштабной войны хотел подарить ребенку семью. Однако после вторжения России пара поняла, что готова пойти на этот шаг.

Тимур Мирошниченко с женой / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

У ведущего Григория Решетника тоже был соответствующий разговор с женой Кристиной. Супруги хотят подарить семью ребенку, родители которого погибли из-за войны в Украине. Однако этим вопросом Кристина и Григорий займутся уже после победы Украины.

Григорий Решетник с супругой / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Певица MamaRika вместе с мужем, юмористом Сергеем Середой, также после окончания войны хочет усыновить ребенка, который потерял родителей.

MamaRika и Сергей Среда / Фото: instagram.com/mamarika_official

Звезды, которые набили патриотические татуировки

С начала полномасштабной войны многие звезды набили патриотические татуировки. Продюсер Елена Мозговая сделала себе тату на пол руки. Знаменитость набила трезубец и цветы на синем фоне.

Татуировка Елены Мозговой / Фото: instagram.com/mozgova0902

У реперши alyona теперь на правой ключице есть красно-черный колосок, а рядом с ним красуется сине-желтый.

Татуировка alyona alyona / Фото: Telegram-канал alyona alyona

Блогерша Даша Квиткова сделала на теле сразу несколько патриотических татуировок. Знаменитость набила карту Украины, скрепку в виде сердца в сине-желтом цвете, а также зелено-бежевый колосок.

Новые татуировки Даши Квитковой / Фото: instagram.com/kvittkova

У юмориста Евгения Кошевого также после начала полномасштабной войны есть два новых патриотических тату. На одной руке звезды набита строка из песни Скрябина "Бандерштатівські коломийки" – "той, хто любить Україну, має бути з нами", а на другой надпись – "був патріотом України до того, як це стало мейнстрімом".

Тату Евгения Кошевого / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Ведущий Даниэль Салем набил на груди огромную патриотическую татуировку в виде вышиванки, а рядом с ней изображен контур Украины и сине-желтый флаг.

Патриотическая татуировка Даниэля Салема / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Певец Сергей Бабкин набил на руке тату, которое состоит из букв ДВМЗУ и означает "Доброго вечора, ми з України".

Сергей Бабкин сделал новое патриотическое тату

А вот певец Дантес посвятил патриотическую татуировку своему родному городу. На руке Владимира набиты цифры "057" — телефонный код Харькова и первые буквы названия родного города — "ха".

Владимир Дантес посвятил новое тату Харькову / Фото: instagram.com/vladimirdantes

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