Звезды вспомнили свои последние классные свидания: у alyona alyona на рыбалке, а у KOLA – в избушке в лесу

Каждый человек хоть раз в жизни, но ходил на свидание. Звезды шоу-бизнеса тоже не исключение.

В их арсенале есть как неудачные, так и невероятно романтичные и незабываемые. Украинские знаменитости вспомнили свои последние классные романтические встречи, которые запомнились и подняли настроение.

alyona alyona

Артистка призналась, что незабываемое свидание у нее было в Карпатах. Мужчина предложил alyona alyona показать красоту гор, и она согласилась. Они вместе ловили рыбу. Исполнительница призналась, что это было весело, интересно и в то же время сказочно.

alyona alyona

"Меня пригласили показать красоту Карпат. Я навела на себе марафет, надела светлую одежду, мы сели в авто и поехали в горы к горной реке. Он достал из авто кирзовые сапоги нам обоим, еще какие-то длинные штуки в чехле, и мы пошли к воде. А там он достал удочку и начал ловить рыбу. Я это даже в stories показывала. Мне было смешно, кайфово, интересно и дух перехватывало от красоты вокруг. Простота — это душа", — вспомнила исполнительница.

Андрей Рыбак

Комик и комментатор нового реалити-шоу на ТЕТ "Побачення без фільтрів" Андрей Рыбак обратил внимание на то, что в свидании самое главное — люди. Также ведущий добавил, что все его романтические прогулки с женой для него самые лучшие.

Андрей Рыбак

"Все свидания с моей женой — все классные. Когда мы вдвоем — это самое крутое свидание, которое можно представить. Для меня идеальное свидание — это тогда, когда можно быть собой, не надо ничего придумывать. Но я понимаю, что такое бывает очень редко. Я за то, чтобы это была максимально открытая, простая и доступная атмосфера, чтобы каждый чувствовал себя комфортно и мог сконцентрироваться на симпатии к человеку", — сказал Рыбак.

KOLA

А вот для певицы KOLA последнее самое лучшее свидание было тогда, когда она просто провела время наедине с собой.

"Это самое прекрасное свидание, которого я так долго ждала. Найти себя, услышать — это величайшая ценность! Знать, чего хочешь именно ты — это сокровище для любого человека!", — поделилась звезда.

KOLA

А если о физическом свидании — певица рассказала о поездке за город в маленькую избушку, где вокруг были лес и горы.

"Там был и смех и слезы, там отпускалась боль, и селилось чувство любви внутри. В тот момент я чувствовала себя защищенной, как никогда", – поделилась артистка.

Посмотреть на крутые, а иногда и смешные свидания можно уже 13 февраля в 18:00 в новом реалити-шоу на телеканале ТЕТ — "Побачення без фільтрів".

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