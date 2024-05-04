Звезды "Женского Квартала" удивили, каких оригинальных традиций придерживаются на Пасху

В преддверии православной Пасхи во время съемок "Єдиного Кварталу", который выйдет 5, 12 и 26 мая на канале "1+1 Україна", актрисы "Жіночого Кварталу" вспомнили собственные традиции, которых соблюдают вместе с семьей в светлый праздник Воскресения Христова.

Вера Кекелия

"У нас в семье есть такая пасхальная традиция: вечером перед Пасхой мы прячем по всему дому сладости – будто это подарки от Пасхального кролика. И когда дети утром просыпаются, первым делом берут специальную корзинку и собирают в нее все сладости, которые находят. И потом все праздники это все едят", – рассказала звезда.

Звезды "Женского Квартала"

Таня Песик

"У нас в Тернопольской области есть такая пасхальная традиция, как обливаемый понедельник. На второй день праздников все люди обливают друг друга водой. Могут утром прийти родные или друзья и облить тебя прямо в постели, когда ты спишь. На улице парни обливают прохожих из бутылок. Это очень весело и кайфово, особенно когда в этот день тепло на улице. Также в дни пасхальных праздников можно прийти в церковь и самому позвонить в церковные колокола. А еще у меня уже есть личная традиция: второй год подряд я буду сама печь куличи", – призналась актриса.

Звезды "Женского Квартала"

Саша Машлятина

"У нас в семье есть интересное праздничное пасхальное развлечение. Перед тем, как сесть за праздничный стол, мы устраиваем батл – чье пасхальное яйцо крепче. Победитель обычно ничего не получает, но быть победителем всегда приятно", – поделилась знаменитость.

Звезды "Женского Квартала"

Лера Товтолес

"Мы на Пасху всегда готовим… окрошку. Я очень люблю это весенне-летнее блюдо. И когда мы всей семьей собираемся, то берем огромную кастрюлю и готовим такое большое блюдо на всех. Я просто не представляю себе Пасху без этого. У нас в Сумах пасхальный стол никогда не обходился без окрошки, в Днепре мы ее готовили, и сейчас в Киеве я продолжаю эту традицию", – отметила Лера.

Звезды "Женского Квартала"

Анастасия Евтушенко

"У нас в Закарпатье есть и поливной понедельник, и поливной вторник. В понедельник парни обливают водой девушек. При чем это не зависит от погоды. А во вторник – уже девушки могут отомстить и обливают парней. А еще в понедельник старшие мужчины обрызгивают женщин парфюмами. Когда мужчины приходят в гости, то всегда берут с собой такие большие флаконы с парфюмерией и обрызгивают ими всех знакомых женщин. Но не жалеют духов – обрызгают так, что потом ты пахнешь еще трое суток", - рассказала актриса.

Звезды "Женского Квартала"

Алина Блажкевич

"Когда мы семьей собираемся за пасхальным столом, всегда играем в пасхальную лотерею. Каждый должен принести с собой одно пасхальное яйцо – это может быть шоколадное, сувенирное, или как-то интересно расписанное. И рандомно обмениваемся теми яйцами. Поэтому каждый может получить такой пасхальный подарочек ", – призналась знаменитость.

Звезды "Женского Квартала"

Марта Адамчук

"У нас на Буковине есть такая традиция: на следующий день после Пасхи близкие люди ходят друг к другу в гости и обрызгивают водичкой: так, как это делает священник в церкви – будто святят друг друга", – подчеркнула артистка.

Звезды "Женского Квартала"

Элина Мбани

"Где бы я ни была, на Пасху я всегда приезжаю домой и мы вместе с мамой печем куличи. И самая главная особенность в том, что мама каждый год сама придумывает новый рецепт. И всегда этот кулич получается настолько вкусный, что все потом просят у мамы рецепт. Но она все делает интуитивно", – отметила Элина.

Звезды "Женского Квартала"

Чтобы ваш Пасхальный вечер был светлым и радостным, проведите его вместе с "Единым Кварталом". Не пропустите новый выпуск 5 мая в 19:00 на "1+1 Украина".

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