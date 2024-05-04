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Звезды "Женского Квартала" удивили, каких оригинальных традиций придерживаются на Пасху

Звезды "Женского Квартала" удивили, каких оригинальных традиций придерживаются на Пасху

Звезды "Женского Квартала"

Актрисы признались, как создают незабываемую атмосферу на Пасху в разных регионах Украины.

В преддверии православной Пасхи во время съемок "Єдиного Кварталу", который выйдет 5, 12 и 26 мая на канале "1+1 Україна", актрисы "Жіночого Кварталу" вспомнили собственные традиции, которых соблюдают вместе с семьей в светлый праздник Воскресения Христова.

Вера Кекелия

"У нас в семье есть такая пасхальная традиция: вечером перед Пасхой мы прячем по всему дому сладости – будто это подарки от Пасхального кролика. И когда дети утром просыпаются, первым делом берут специальную корзинку и собирают в нее все сладости, которые находят. И потом все праздники это все едят", – рассказала звезда.

Звезды
Звезды "Женского Квартала"

Таня Песик

"У нас в Тернопольской области есть такая пасхальная традиция, как обливаемый понедельник. На второй день праздников все люди обливают друг друга водой. Могут утром прийти родные или друзья и облить тебя прямо в постели, когда ты спишь. На улице парни обливают прохожих из бутылок. Это очень весело и кайфово, особенно когда в этот день тепло на улице. Также в дни пасхальных праздников можно прийти в церковь и самому позвонить в церковные колокола. А еще у меня уже есть личная традиция: второй год подряд я буду сама печь куличи", – призналась актриса.

Звезды
Звезды "Женского Квартала"

Саша Машлятина

"У нас в семье есть интересное праздничное пасхальное развлечение. Перед тем, как сесть за праздничный стол, мы устраиваем батл – чье пасхальное яйцо крепче. Победитель обычно ничего не получает, но быть победителем всегда приятно", – поделилась знаменитость.

Звезды
Звезды "Женского Квартала"

Лера Товтолес

"Мы на Пасху всегда готовим… окрошку. Я очень люблю это весенне-летнее блюдо. И когда мы всей семьей собираемся, то берем огромную кастрюлю и готовим такое большое блюдо на всех. Я просто не представляю себе Пасху без этого. У нас в Сумах пасхальный стол никогда не обходился без окрошки, в Днепре мы ее готовили, и сейчас в Киеве я продолжаю эту традицию", – отметила Лера.

Звезды
Звезды "Женского Квартала"

Анастасия Евтушенко

"У нас в Закарпатье есть и поливной понедельник, и поливной вторник. В понедельник парни обливают водой девушек. При чем это не зависит от погоды. А во вторник – уже девушки могут отомстить и обливают парней. А еще в понедельник старшие мужчины обрызгивают женщин парфюмами. Когда мужчины приходят в гости, то всегда берут с собой такие большие флаконы с парфюмерией и обрызгивают ими всех знакомых женщин. Но не жалеют духов – обрызгают так, что потом ты пахнешь еще трое суток", - рассказала актриса.

Звезды
Звезды "Женского Квартала"

Алина Блажкевич

"Когда мы семьей собираемся за пасхальным столом, всегда играем в пасхальную лотерею. Каждый должен принести с собой одно пасхальное яйцо – это может быть шоколадное, сувенирное, или как-то интересно расписанное. И рандомно обмениваемся теми яйцами. Поэтому каждый может получить такой пасхальный подарочек ", – призналась знаменитость.

Звезды
Звезды "Женского Квартала"

Марта Адамчук

"У нас на Буковине есть такая традиция: на следующий день после Пасхи близкие люди ходят друг к другу в гости и обрызгивают водичкой: так, как это делает священник в церкви – будто святят друг друга", – подчеркнула артистка.

Звезды
Звезды "Женского Квартала"

Элина Мбани

"Где бы я ни была, на Пасху я всегда приезжаю домой и мы вместе с мамой печем куличи. И самая главная особенность в том, что мама каждый год сама придумывает новый рецепт. И всегда этот кулич получается настолько вкусный, что все потом просят у мамы рецепт. Но она все делает интуитивно", – отметила Элина.

Звезды
Звезды "Женского Квартала"

Чтобы ваш Пасхальный вечер был светлым и радостным, проведите его вместе с "Единым Кварталом". Не пропустите новый выпуск 5 мая в 19:00 на "1+1 Украина".

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