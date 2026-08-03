Звезды "Женского врача" Хвостова и Шахторин развелись после четырех лет брака

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин / © пресс-служба канала "1+1"

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Украинские актеры, звезды сериала «Женский врач. Новая жизнь» Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин официально развелись.

Об изменениях в личной жизни актеры сообщили на своих страницах в Instagram. По их словам, они приняли это решение еще несколько месяцев назад, а сейчас почувствовали готовность рассказать о нем публично.

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«Мы больше не вместе. Многие из вас заметили, что мы не являемся вместе. Вы писали, спрашивали, но у меня не было сил ответить. Пришло время поделиться нашим общим решением — дальше идти по разным тропам», — написали бывшие супруги.

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Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин

Звезды подчеркнули, что расставание произошло мирно, без конфликтов или громких скандалов. Несмотря на завершение романтических отношений, они продолжат работать вместе и сохранят профессиональные отношения.

«Мы прожили это решение через месяц и готовы об этом сказать. Мы разошлись без всяких драм, интриг и расследований. И дальше будем работать вместе в имеющихся проектах и готовы сохранять профессионализм в будущих», — отметила знаменитость.

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин

Таисия также поблагодарила бывшего возлюбленного за годы, проведенные вместе, и призналась, что это решение далось им нелегко. Однако она заявила о готовности двигаться дальше.

«Я благодарна за прекрасные девять лет вместе. Мы прожили маленькую жизнь, мы росли, достигали, падали, снова вставали и двигались вперед. Но сейчас пора остановиться и пойти своей дорогой. Конечно, это было сверхсложное решение. И я иду дальше с большой благодарностью, унося с собой прекрасные моменты в копилку воспоминаний», — поделилась актриса.

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Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин

Новость о разрыве вызвала волну поддержки среди коллег. Под постом в комментариях свои слова поддержки оставили немало украинских знаменитостей, которые и сами в свое время переживали непростые разводы.

«Рада, что вы смогли не потерять человечность с этим решением» — Наталья Денисенко

«Обожаю вас обоих, вы прекрасны, будьте счастливы» — Анна Саливанчук

«Тася, обнимаю тебя! Все будет хорошо, потому что у тебя по-другому не может быть» — Яна Глущенко

«Иногда самое мудрое решение — разойтись до того, как начнешь терять уважение и тепло друг к другу. Знаю, проходили. Поэтому пусть впереди у каждого будет жизнь, в которой будет много счастья, любви, легкости и людей, рядом с которыми вы будете чувствовать себя своими» — Виктория Маремуха

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин

Напомним, Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин были девять лет. В октябре 2022 года пара официально зарегистрировала брак, а уже в 2023 году возлюбленные отпраздновали пышную свадьбу в Киеве. Торжественная церемония под открытым небом собрала родных, друзей и коллег актеров.

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