Звезды, жизнь которых забрала война: Паша Ли погиб в Ирпене, Карим Гуламов – в Херсонской области

Знаменитости отдали свою жизнь, когда защищали и помогали стране.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, многие звезды взялись за оружие или стали волонтерами и встали на защиту Украины от оккупационного войска.

К сожалению, война не проходит без потерь. Среди знаменитостей тоже немало тех, кто трагически погиб, когда защищал страну от захватчиков.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о звездах, жизнь которых забрала война.

Паша Ли

Жизнь украинского актера трагически оборвалась 6 марта прошлого года в Ирпене. Паша волонтерил в городе. Когда часть Ирпеня захватили российские захватчики, Ли должен был вместе с другими эвакуироваться. Впрочем, актер решил напоследок заехать домой за вещами. К сожалению, авто, в котором ехал Паша, по дороге расстреляли оккупанты. Знаменитость погиб на месте.

Паша Ли / Фото: instagram.com/pashaleeofficial

Карим Гуламов

Знаменитость был военнослужащим и ветераном АТО. До войны Карим работал телеведущим Военного хитпарада на одном из украинских музыкальных каналов. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Гуламов снова взялся за оружие и отправился защищать страну.

Карим Гуламов / Фото: Фото из социальных сетей

Жизнь телеведущего трагически оборвалась 17 июля прошлого года. Карим во время боевого задания в Херсонской области наехал на мину.

Александр Шаповал

Солист балета Национальной оперы Украины им. Тараса Шевченко героически погиб в бою с российскими оккупантами 12 сентября прошлого года. Жизнь Александра оборвалась под Майорском, Донецкая область. На передовой Шаповал служил гранатометчиком.

Александр Шаповал / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Ярослав Гаркавко

Участник "Лиги Смеха" в начале декабря трагически погиб на войне, защищая страну от российских оккупантов. На момент смерти юмористу было всего 26 лет.

Ярослав Гаркавко

Сергей Шкварченко

Танцор и заслуженный артист Украины трагически погиб 19 декабря прошлого года. Шкварченко попал под минометный обстрел, когда защищал страну от российских оккупантов. На фронт танцор пошел добровольцем еще в начале полномасштабной войны.

Сергей Шкварченко / Фото: facebook.com/MCIPUkraine

Олег Бобало

Известного режиссера-защитника не стало 20 декабря прошлого года. Олег трагически погиб недалеко от Бахмута. Режиссер пошел в бой против "вагнеровцев" пехотинцем, чтобы помочь побратимам, хотя сам Бобало на фронте служил артиллеристом. Защитнику удалось отбить три страшных атаки, однако он получил тяжелое осколочное ранение, которое оказалось несовместимо с жизнью.

Олег Бобало / Фото: facebook.com/oleg.bobalo

Илья Грабарь

Родной брат танцора Назара Грабара – звукорежиссер Илья Грабар – погиб в конце декабря под Бахмутом в бою с российскими оккупантами.

Илья Грабар / Фото: Фото из социальных сетей

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