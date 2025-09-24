Зюбина призналась сколько средств тратит в месяц и какой у нее доход: "Нет стабильной зарплаты"

Римма Зюбина / © instagram.com/rimma_ziubina

Украинская актриса Римма Зюбина поделилась, какую сумму тратит ежемесячно.

Знаменитость призналась, что стабильной зарплаты не имеет, ведь ее основной род занятости — театр, в котором, по словам Зюбиной, актеры прежде всего ценят сам процесс, а уже потом — деньги. В то же время артистка назвала конкретную сумму, которую получает там — чуть больше десяти тысяч гривен. Римма отметила, что ей часто приходится приезжать во Львов, чтобы работать.

"Я вообще могу жить на пятьсот гривен в месяц. У меня нет стабильной зарплаты. Никогда в театре никто не зарабатывал", — отметила артистка в видео блогера Ангелины Пичик.

Актриса добавила, что съемки в кино — совсем другое дело. В этой сфере царят отличительные от сцены суммы. Зюбина призналась, что большая часть ее средств идет на волонтерство и здоровье самой звезды.

