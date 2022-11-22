Зюбина раскрыла шокирующие подробности о съемках Богдана Ступки в антиукраинском "Тарасе Бульбе"

Актриса Римма Зюбина высказала свое мнение об участии украинских артистов в съемках пропагандистских лент.

Знаменитость считает, что это недопустимо. Впрочем, Римма объяснила, что не всегда актеры знают, каковой будет картина после монтажа.

Для примера Зюбина вспомнила легендарного Богдана Ступку, который согласился на участие в фильме "Тарас Бульба". По словам Риммы, актер тщательно готовился и считал, что картина будет совсем другой. После премьеры антиукраинской ленты Ступка был шокирован и переживал из-за своего участия в фильме.

Фото: vu.ua

"Мы были лично знакомы с Богданом Сильвестровичем Ступкой, вы не представляете, насколько он переживал из-за своего участия в "Тарасе Бульбе". То, что он читал сценарий, то, как он готовился, и то, что он намечал себе, – в результате на выходе совсем не совпало с тем. За монтажом можно так смонтировать, можно идеологически так поменять", — рассказала Зюбина в интервью "Rostyslove Production".

Актриса добавила, что Богдан Сильвестрович был разочарован.

"Он будет разочарован, очень", — подчеркнула Зюбина.

Отметим, в Украине 2014 запретили трансляцию российского фильма "Тарас Бульба", режиссером которого является Владимир Бортко. Экранизация повести Гоголя попала под запрет из-за откровенной антиукраинской пропаганды в фильме.

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