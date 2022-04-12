Годовалая харьковчанка Алиса перестала становиться на ножки после 32 дней жизни в подземке

Детский организм без солнца и нормальной еды начал сдавать. В один день она просто перестала становиться на ноги.

Целых 32 дня Зина вместе с годовалой дочерью Алисой, с мужем и родителями скрывалась в подземке от войны. Говорит, если бы не подвело здоровье дочери, никогда бы не покинула родного Харькова.

Историю семьи из Харькова рассказали во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет".

6 марта, накануне авиационного налета, вся семья вместе праздновала один год и 7 месяцев девочки, потому что такова была традиция.

«Мы пили чай и ели тортик, когда по нашему дому произошел авиационный удар. А потом еще один и еще один. Итого их было три подряд. Когда я посмотрела на часы, было 18:25. Бежать на улицу было поздно, потому что комендантский час, поэтому мы переместились в ванную, чтобы переночевать. Было очень холодно, мы грелись друг к другу, а дом содрогался от мощных взрывов. Я старалась закрывать дочери уши, чтобы она этого не слышала», – рассказывает Зина.

Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет

Утром семья спустилась в метро и начала обустраивать свой новый быт. Зина, чтобы не сойти с ума, ввела там курсы английского для детей и взрослых, которые проводила каждый день.

Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет

«Я благодарю всех волонтеров, всех людей, которые скрывались вместе с нами. Мы стали одной семьей. И мы бы никуда не убегали, если бы не здоровье дочери. Ее организм без солнца, без нормальной еды, привычной жизни, имея определенные проблемы со здоровьем, начал сдавать и в один день она просто перестала становиться на ноги. Тогда мы через 15 минут приняли решение ехать», — продолжает Зина.

В тот день, когда семья стояла на вокзале Харькова, ожидая поезд, пришел удар по Краматорскому вокзалу.

«Сегодня мы здесь. Нашу девочку постепенно ставят на ноги. И мы благодарим за все, в первую очередь за то, что остались живы. Я точно знаю, что наш город устоит. Но для дочери я очень хочу мирное будущее – без взрывов. Потому что второй раз она не выдержит. Говорят, что ракета два раза в одно и тоже место не летит. А мы точно знаем, что летит… Наш дом разрушен», — сказала Зина.

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