Готов поражать: Зинченко восстановился после травмы и вернулся к тренировкам (фото)

Гвардиола может рассчитывать на помощь украинца.
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко возобновился после травмы и возобновил тренировку в общей группе английской команды.
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
- В последний раз Зинченко выходил на поле еще 26 декабря в матче против "Лестера". Сначала он сдал положительный тест на COVID-19, а затем лечился от травмы.
- В этом сезоне Александр провел 12 матчей за английский клуб, в которых отличился двумя голевыми передачами.
- Ближайший матч "Манчестер Сити" проведет 5 февраля – команда Гвардиолы будет принимать "Фулхэм" в рамках 1/16 Кубка Англии.
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