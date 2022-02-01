Готов поражать: Зинченко восстановился после травмы и вернулся к тренировкам (фото)

Готов поражать: Зинченко восстановился после травмы и вернулся к тренировкам (фото)

Гвардиола может рассчитывать на помощь украинца.

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко возобновился после травмы и возобновил тренировку в общей группе английской команды.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

В последний раз Зинченко выходил на поле еще 26 декабря в матче против "Лестера". Сначала он сдал положительный тест на COVID-19, а затем лечился от травмы.

В этом сезоне Александр провел 12 матчей за английский клуб, в которых отличился двумя голевыми передачами.

Ближайший матч "Манчестер Сити" проведет 5 февраля – команда Гвардиолы будет принимать "Фулхэм" в рамках 1/16 Кубка Англии.

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