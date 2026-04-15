10 копеек могут стоить до 20 тысяч гривен: как распознать уникальную монету (фото)

Украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 10-копеечные монеты. Из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров — настолько, что готовы платить за них тысячи гривен.

Об этом сообщают «Монеты-ягодки».

Как отмечают эксперты, обычная на первый взгляд монета может оказаться редким экземпляром. Например, за 10 копеек 1992 разновидности 2.21ВАк коллекционеры могут заплатить от 10 000 до 18 000 грн.

Такая высокая цена обусловлена ограниченным количеством монет и их уникальными визуальными характеристиками.

Главные признаки дорогой монеты

По данным специалистов ресурса, отличить такие монеты от обычных можно по ряду конкретных признаков. В частности, при осмотре следует обратить внимание на следующие детали:

тонкий средний зуб трезубца на аверсе;

замкнутые пятое и седьмое зерна третьего колоса.

Именно эти мелкие нюансы делают монету объектом желания для нумизматов.

Эксперты отмечают, что существует много подобных монет, которые, однако, не имеют столь высокой стоимости. Разница между ценным экземпляром и обычным может быть заметна для непрофессионального глаза.

«Есть схожий штамп аверса — 2.1, однако у него пятое и седьмое зерно третьего колоса разомкнуты. С аверсом 2.21 известна только одна разновидность 10 копеек, а с аверсом 2.1 встречается 11 разновидностей, которые могут стоить от 50 до 400 грн», — рассказали эксперты.

Напомним, с февраля в Украине появятся обновленные банкноты номиналом в 200 гривен. Главной особенностью модификации стало появление национального лозунга.