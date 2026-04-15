ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
291
Время на прочтение
1 мин

10 копеек могут стоить до 20 тысяч гривен: как распознать уникальную монету (фото)

Только пара мелких деталей на трезубцах и колосьях превращают обычную монету в дорогой лот.

Автор публикации
Дарья Щербак
Монеты

Монеты

Украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 10-копеечные монеты. Из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров — настолько, что готовы платить за них тысячи гривен.

Об этом сообщают «Монеты-ягодки».

Как отмечают эксперты, обычная на первый взгляд монета может оказаться редким экземпляром. Например, за 10 копеек 1992 разновидности 2.21ВАк коллекционеры могут заплатить от 10 000 до 18 000 грн.

Такая высокая цена обусловлена ограниченным количеством монет и их уникальными визуальными характеристиками.

Главные признаки дорогой монеты

По данным специалистов ресурса, отличить такие монеты от обычных можно по ряду конкретных признаков. В частности, при осмотре следует обратить внимание на следующие детали:

  • тонкий средний зуб трезубца на аверсе;

  • замкнутые пятое и седьмое зерна третьего колоса.

Монета / © Фото из открытых источников

Монета / © Фото из открытых источников

Именно эти мелкие нюансы делают монету объектом желания для нумизматов.

Эксперты отмечают, что существует много подобных монет, которые, однако, не имеют столь высокой стоимости. Разница между ценным экземпляром и обычным может быть заметна для непрофессионального глаза.

«Есть схожий штамп аверса — 2.1, однако у него пятое и седьмое зерно третьего колоса разомкнуты. С аверсом 2.21 известна только одна разновидность 10 копеек, а с аверсом 2.1 встречается 11 разновидностей, которые могут стоить от 50 до 400 грн», — рассказали эксперты.

Напомним, с февраля в Украине появятся обновленные банкноты номиналом в 200 гривен. Главной особенностью модификации стало появление национального лозунга.

Дата публикации
Количество просмотров
291
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie