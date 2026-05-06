10 пенсий сразу: кто имеет право на эту одноразовую выплату и что для этого нужно

В Украине отдельные работники бюджетной сферы могут получить единовременную помощь при выходе на пенсию, размер которой десять пенсионных выплат. Впрочем, для этого нужно иметь необходимый страховой стаж.

Об этом сообщили в ПФУ Винницкой области.

«Помощь получают те, кто на день достижения пенсионного возраста работал в государственном или коммунальном заведении в должности, дающей право на пенсию за выслугу лет, имеет необходимый страховой стаж по соответствующей должности — не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, и раньше не получал ни одного вида пенсии», — пояснил он.

Средства предоставляются разово. Их не облагают налогом, а финансирование происходит из государственного бюджета как поддержка за многолетнюю работу в публичном секторе.

Кто может претендовать на выплату

Чаще всего право на такую денежную выплату назначается учителям, преподавателям вузов, медикам и сотрудникам сферы социальной защиты. В целом начисление выплаты имеет целью поддержать людей, чья профессиональная деятельность была связана с социально значимыми сферами:

артисты независимо от возраста при наличии от 20 до 35 лет творческой деятельности;

работники образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии не менее 25 лет специального стажа;

спортсмены при условии не менее 25 лет профессиональной деятельности, из которых по меньшей мере шесть лет в составе национальных сборных.

Условия получения помощи являются:

работать на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет;

иметь минимальный страховой стаж по специальности: весь стаж должен быть приобретен в государственных или коммунальных учреждениях; лицу ранее не должна быть назначена ни одна пенсия (ни по возрасту, ни по инвалидности, ни по другим основаниям).



Как сообщалось, с 1 апреля 2026-го части украинцев остановили начисление пенсии. Речь идет не только о жителях временных оккупированных территорий, но и переселенцах, переехавших в подконтрольные Украине регионы. Причиной приостановки выплат стало отсутствие специального заявления от пенсионеров.

