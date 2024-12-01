Тысяча гривен каждому украинцу: когда можно подавать заявку на выплату

Заявки можно будет подавать с начала декабря.

В декабре этого года украинцы могут получить новую помощь от государства. "Тысяча Зеленского" будет начисляться на специальный счет.

Об этом напомнил премьер Денис Шмыгаль.

Уже с 1 декабря украинцы уже могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе "Зимняя поддержка".

Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025, а получить ее можно через:

Мобильное приложение "Дія": с 1 декабря 2024 года

"Укрпочта": с 4 декабря 2024 года

Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 года

Напомним, Владимир Зеленский в октябре 2024 года объявил о выплате тысячи гривен всем находящимся на территории Украины гражданам. Деньги, как планируется, будут выплачивать через приложение "Дія" и можно потратить на оплату коммуналки, покупку товаров и услуг украинских производителей или задонатить на помощь ВСУ.

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