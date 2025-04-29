Реклама

Бремли-Мур Док уже принял первых болельщиков, а торжественное открытие запланировано на лето этого года.

Во время строительства стадиона была применена стратегия no-blockwork – когда каждый элемент настолько тщательно спланирован, что монтаж стальных конструкций происходит без использования традиционной кирпичной кладки. Такой подход требовал высококачественных материалов и эффективного выполнения проекта – и здесь горячекатаное письмо Spartan UK Группы Метинвест играло одну из ключевых ролей.

Свои домашние матчи «Эвертон» недавно проводил на 39-тысячном стадионе «Гудисон Парк», которому исполнилось уже 130 лет. Потому в 2027 году было решено построить новый стадион. А в этом году новая футбольная жемчужина города Ливерпуль приняла болельщиков.

Реклама

Напомним, из стали Метинвеста также выстроена и главная арена Украины - НСК Олимпийский.

А недавно в Италии спустили на воду два корабля полярного класса, также построенные из стали украинского Метинвеста Рината Ахметова. Суда-близнецы – экспедиционные корабли полярного класса Seabourn Venture и Seabourn Pursuit, они оснащены современным оборудованием и технологиями, и могут совершать путешествия в Арктику и Антарктику в осенний и летний сезон.