12% подсанкционных компаний изменили названия во избежание ограничений от СНБО

В то же время, изменение названия не снимет санкции с компании.

40 украинских юридических лиц изменили свое название после введения в отношении них санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Это составляет 12% от всех 333 компаний из санкционного списка, не имеющих права работать на территории Украины.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

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Как отмечается, большинство компаний, оказавшихся в санкционном списке, попали в него из-за действий, "что создают угрозы национальным интересам, национальной безопасности, содействие террористической деятельности и тому подобное".

В то же время, как сообщается, смена названия не снимает санкции с компании. Статус юридического лица не меняется, ведь за ним закреплен его регистрационный код.

Пострадают только контрагенты, которые натолкнулись на такие компании, ведь контракт с ними может привести к материальному и репутационному ущербу.

"Очевидно, изменение названия юридического лица направлено на возможность продления его деятельности несмотря на действующие санкции. Но, конечно, такие действия являются лишь введением в заблуждение и не могут снять с компании ограничения. Чтобы обезопасить бизнес и не попасть в "ловушку" с подсанкционной компанией, нужно всегда проверять контрагента по коду ЕГРПОУ", — подчеркнул руководитель корпоративных продуктов Опендатабота Федор Сафир.

Напомним, СНБО презентовал открытую систему мониторинга государственных недр. В реальном времени она показывает, какими полезными ископаемыми владеет тот или иной регион, кто имеет разрешения на их добычу и сколько платит за пользование государству.

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