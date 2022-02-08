130 французских локомотивов Alstom в рамках "Большой стройки" обновят парк Укрзализныци

Уже в ближайшее время локомотивный парк Укрзализныци пополнят 130 новых электро-локомотивов производства французской компании Alstom. Обновление парка грузовых локомотивов, являющееся важной составляющей программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", станет частью пакета макрофинансовой поддержки.

Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 8 февраля, сообщает Министерство инфраструктуры.

"Это не просто договоренность по поставкам локомотивов — это интеграция Украины в экономическую систему и транспортную сеть Евросоюза", — отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Предполагается, что в пакет поставок войдут 50 электро-локомотивов, работающих на переменном токе, и 80 локомотивов, способных работать как на переменном, так и на постоянном токе.

Для закупки локомотивов Украине предоставлены льготные условия. Авансовый платеж составит всего 15%. Остальные 85% являются финансовым займом сроком на 14 лет, предоставленным казначейством Франции и банковским консорциумом.

Кубраков также напомнил, что работа над этим соглашением началась еще в 2018 году, а в июле 2021 года Верховная Рада приняла закон "О ратификации Рамочного соглашения между Правительством Украины и Правительством Французской Республики по официальной поддержке обновления парка грузовых электровозов акционерного общества "Украинская железная дорога".

Напомним, в конце прошлого года было объявлено о начале создания новой украинской железной дороги. Эта программа вошла в президентскую инфраструктурную программу "Большая стройка" и предполагает обновление локомотивного парка, выпуск новых грузовых вагонов, закупку не менее 500 новых пассажирских вагонов, электрификацию более 500 км путей, создание новых скоростных маршрутов и многое другое. Об этом ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.