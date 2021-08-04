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145 тысяч детей из многодетных семей получат по 2 тыс. грн на подготовку к школе: когда поступят выплаты

145 тысяч детей из многодетных семей получат по 2 тыс. грн на подготовку к школе: когда поступят выплаты

УНИАН

Общий размер программы составит 290 млн грн.

145 тысяч детей из многодетных семей получат дополнительные выплаты. Средства должны быть выплачены уже в этом месяце.

Об этом в среду, 4 августа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания Кабинета министров.

"По инициативе президента Владимира Зеленского, правительство одобрило постановление о выплате по 2 тысячи гривен на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 августа этого года достиг возраста 6-18 лет. Эти выплаты помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи ", — отметил он.

Напомним:

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