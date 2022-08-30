18 тысяч гривен смогут получить украинцы, возвращающиеся из-за границы: кого это касается

Финансовую помощь могут получить некоторые категории украинцев, вынужденных выехать за границу из-за полномасштабной войны и возвращающихся домой, чтобы продолжить работать на Родине.
Поддержка в размере 18 тысяч гривен от сообщества Vidnova Fellowship предоставляется специалистам, которые работают в любом городе Украины и имеют опыт в таких областях:
- культурный менеджмент;
- искусство;
- неформальное образование;
- социальное предпринимательство и инновации;
- защита прав человека;
- медиа;
- экология и охрана окружающей среды
"В Украине инициатива будет действовать с октября по январь 2023 года" , — сообщила команда Vidnova Fellowship. Чтобы принять участие в программе, необходимо заполнить онлайн-форму до 10 сентября 2022 года на сайте инициативы.
Проект реализуется в партнерстве с «Другим Образованием» и при финансовой поддержке немецкого союза MitOst eV
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