1xBet и 1xСтавка – одно и то же. Журналисты доказали связь букмекера с РФ, которому КРАИЛ разрешила работать в Украине.

Букмекерский бренд 1xBet, который в марте 2022 года в разгар войны Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей пустила на украинский рынок, напрямую связанный с другим российским букмекером 1xСтавка и оба принадлежат одним и тем же гражданам РФ.

Об этом подтвердили в расследовании журналисты издания Delo.ua.

27 августа Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей в очередной раз на своей странице в Facebook заявила, что у него нет ни одного подтверждающего документа от компетентных органов государственной власти относительно наличия связей владельцев бренда 1XBET с государством-агрессором.

Однако журналисты отмечают, что вероятнее всего КРАИЛ, принимая решение о выдаче лицензии российскому оператору азартных игр, не просила проверку на его причастность к стране-агрессору в СБУ или БЭБ, поскольку согласно ответу КРАИЛ по запросу Delo.ua, в Комиссии обратились за этой проверкой только 26 июля 2022 года, ответ чего ждут до сих пор. То есть отсутствие у КРАИЛ подтверждений связи 1xBet с РФ не означает, что этих подтверждений нет и вовсе.

"Если такого обращения не было (до момента принятия решения о выдаче лицензий, – ред.), то это нарушение процедур и, возможно, определенный элемент коррупции", – заявил народный депутат Ярослав Юрчишин.

Издание провело свое расследование и выявило несколько подтверждений того, что 1xBet – это то же самое, что и букмекер 1xСтавка, который сегодня легально работает в РФ и платит миллионы рублей в бюджет страны-агрессора – они имеют одно и то же юридическое лицо в РФ и тех же владельцев.

Как ранее сообщалось, основателями 1xBet являются трое уроженцев российского Брянска Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков. Когда их проект 1xBet в начале десятых годов развился из масштабов регионального и стал чуть ли не главной букмекерской конторой РФ, они приобрели ООО Букмекер Паб, от которого сначала 1xBet и работал. К 2014 году, когда 1xBet, у которого не было лицензий на работу в РФ, начали интересоваться российские правоохранительные органы. Тогда брянчане запустили параллельно исключительно для российского рынка бренд 1xСтавка, на который получили все необходимые российские лицензии.

"С тех пор бренд 1xBet, который так и не имеет лицензий в РФ и запрещен там, идет развиваться на Запад, получив лицензию голландской заморской территории Кюрасао, а бренд 1xСтавка продолжает работать в России под лицензией ООО "Букмекер Паб". Но как и тогда, так и сейчас 1xBet и 1xСтавка — бренды одной и той же российской компании, как бы ”брянская троица” сегодня не пыталась убеждать всех, что 1xBet не имеет никакого отношения к 1xСтавке”, — говорится в расследовании.

Один из основателей 1xBet Дмитрий Казорин вплоть до 16 июня 2022 года был соучредителем ООО Букмекер Паб, которое оперирует брендом 1xСтавка в РФ.

Связь 1xBet к 1xСтавка прослеживается еще и по тому факту, что в последние годы ООО ”Букмекер Паб”, заключая спонсорские контракты с российскими футбольными клубами, на форму игроков команд наносило логотип не легального в РФ бренда 1xСтавка, а запрещенного в РФ 1xBet. Федеральная антимонопольная служба за это оштрафовала как минимум футбольный клуб Локомотив.

Юристы клуба отвечали, что товарный знак 1X зарегистрирован на ООО Букмекер Паб, а слово bet — это только английская версия слова ставка. Такая схема пиара 1xBet на форме игроков российских футбольных клубов ООО ”Букмекер Паб” использовала также при спонсорствах клубов ”Динамо”, ”Динамо-М” и ”Краснодар”.

Кроме того, в подтверждение прямой связи 1xBet к 1xСтавка журналисты приводят тот факт, что сайт 1xbet.ru до сих пор принадлежит ООО "Букмекер Паб". И сейчас при попытке зайти на этот веб-сайт происходит автоматическая переадресация на веб-сайт 1xstavka.ru.

Тем не менее, 1 сентября впервые за полгода, как гремит скандал вокруг выдачи Украиной лицензий 1xBet, российский букмекер заказал в ряде украинских СМИ размещение их заявления, в котором стал уверять, что 1xBet не имеет никакого отношения к 1xСтавку.

"Мы неоднократно заявляли и повторяем снова: 1xBet не имеет никакого отношения к компании "1хСтавка". Об этом мы заявляем с момента появления бренда "1хСтавка", которому ошибочно начали приписывать причастность к компании 1xBet", — говорится в распространенном в украинских СМИ 1 сентября заявлении 1xBet.

Выручка ООО ”Букмекер Паб” за 2021 год составила 17,6 млрд рублей. Заработанные на беттинге миллиарды основатель 1xBet Роман Семиохин вкладывает в развитие других бизнесов в РФ: торгово-развлекательные центры, сеть гипермаркетов ”Линия”, компании-автодилеры, оздоровительные центры и т.д. Разрешать работать в Украине 1xBet – это пополнять российский бюджет и инвестировать в российскую экономику, резюмируют авторы расследования.