20 тыс. грн доплат: кто получит дополнительные деньги от государства за март

Юлия Свириденко. / © Владимир Зеленский

Реклама

Более 12 тысяч работников, привлеченных к восстановлению критической инфраструктуры после российских атак, получат дополнительные выплаты за март.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство приняло решение о выделении 242 млн грн на доплаты в размере 20 тысяч гривен для специалистов, работавших в аварийно-восстановительных работах.

Реклама

«Речь идет о 9 тысячах энергетиков, а также почти 2 тысячах коммунальщиков-газовиков, более тысячи железнодорожников, которые восстанавливают поврежденную инфраструктуру и возвращают громады к нормальной работе», — отметила она.

Денежные средства будут перечислены предприятиями непосредственно работникам на счета.

Свириденко также отметила, что всего в зимне-весенний период подобные доплаты получили около 40 тысяч специалистов.

По ее словам, это решение стало важным инструментом поддержки людей, обеспечивающих работу критической инфраструктуры в условиях повышенной нагрузки во время отопительного сезона.

Реклама

Напомним, украинские предприниматели (ФЛП) могут не платить налоги. Но речь идет не обо всех, а только о тех, кто встал на защиту государства. Мобилизированные ФЛП могут законно освободиться от уплаты налога на доходы, ЕСВ, единого налога и военного сбора на время военной службы.

Напомним, что военный сбор останется и после войны. Президент Украины подписал закон, который продлит действие военного сбора еще на три года после завершения войны.

Новости партнеров