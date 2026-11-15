200 гривен за килограмм: в Украине резко подорожал салатный овощ

Огурцы прибавили в цене

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В Украине резко выросли цены на огурцы. Это связано с завершением оборота овоща из пленочных теплиц и сокращением предложения на рынке.

Об этом пишет издание AgroTimes.

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Так, на 12 ноября на оптовом рынке «Столичный» в Киеве самыми дорогими были уманские колючие огурцы нового оборота — их предлагали по 200 грн/кг. Гладкие огурцы этого производителя стоили 160 грн/кг. Колючие огурцы другого производителя продавались также по 160 грн/кг.

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По информации сайта рынка, турецкие огурцы продавали от 145 до 150 грн/кг.

Напомним, до конца 2026 года и зимой в Украине могут существенно вырасти цены на ряд продуктов. Наибольшее удорожание прогнозируется для молочной продукции — более чем на 25%. Наибольший рост цен ожидается в молочном сегменте. На себестоимость продукции влияют более дорогие корма, ветеринарные препараты, энергоносители и затраты на переработку.

Хлеб к концу года может подняться в цене на 6–10%.

Что подорожало больше всего за годы войны

За годы полномасштабной войны в Украине больше всего подорожали рыба, сливочное масло и мясо. Абсолютным рекордсменом называют соленую сельдь. Ее стоимость выросла более чем вдвое — на 115% (от 108,82 грн до 233,51 грн/кг).

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Также пачка масла подорожала на 91% (до 115,10 грн), свиная ошейка — на 84% (до 324,72 грн/кг), куриное филе — на 78%, яйца — на 75%, хлеб и молоко — более 70%.

В то же время медленнее всего росла цена на огурцы. Они прибавили в цене 28% — от 63,04 до 80,60 грн за килограмм, хотя их итоговая стоимость остается сезонной.

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