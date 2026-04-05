200 гривен за пачку — в Украине существенно подорожают сигареты

Сигареты резко подорожают с 1 апреля / © 24 канал

С 1 апреля 2026 года акцизный налог на сигареты снова вырастет, что приведет к увеличению их цены примерно на 10%. Повышение акциза будет продолжаться в последующие годы, что может увеличить цену на сигареты до 200 гривен за пачку.

Об этом в комментарии 24 Канала рассказал экономист Олег Гетман.

«В апреле это просто небольшое техническое повышение. Все основные повышения будут с 1 января ежегодно. Они приближают нас к минимальной ставке 90 евро за тысячу сигарет. За 2025 год у нас уже около 80 евро, 2026 год — 86 евро, 2027 год — около 90 и на 28-й мы выходим на минимальный уровень ЕС», — сказал он.

По словам Олега Гетмана, каждый последующий этап повышения акцизного налога в среднем будет увеличивать цену сигарет примерно на 15-20 гривен.

«От текущей цены пачки дважды по плюс 20 гривен и где-то на таком уровне они должны остановиться. Пожалуй, будет не больше 200 гривен за пачку хороших сигарет», — добавил эксперт.

Повышение объясняется гармонизацией украинского законодательства с налоговой политикой Европейского Союза, что предполагает постепенное увеличение акцизов с целью сократить потребление сигарет, говорят в правительстве.

Как сообщает общественная организация «Жизнь» со ссылкой на данные Казначейства Украины, в 2025 году поступления от акцизов на табачные и никотиновые изделия составили 122,5 млрд гривен и превысили показатель 2024 года на 27%. Потребление сигарет сократилось на 10%.

«Сокращение потребления табачных изделий и рост поступлений в госбюджет стали возможны благодаря эффективной политике повышения акцизов в соответствии с евроинтеграционными обязательствами Украины», — отмечают в ОО «Жизнь».

Если сейчас пачка сигарет в магазинах стоит примерно 140-155 гривен, то уже с 1 апреля цены могут вырасти примерно на 10%. Это означает, что средняя стоимость может подняться до 155-170 гривен за пачку, хотя точные ценники будут зависеть от производителя и бренда.

Топливо. В апреле 2026 года цены на АЗС могут достичь психологической отметки в 100 грн за литр дизеля. Однако дефицит на заправках вряд ли будет. Эксперт говорит, что с учетом логистики, расходов сетей и минимального заработка новые цены на АЗС в районе 100 гривен за литр дизеля становятся «абсолютно достижимыми.

Продукты. В последние недели украинцы стали больше тратить на продукты. Резкий скачок цен объясняется не только праздниками.