2000 на медицинское обследование: как оформить карточку и получить деньги без «Дії»

Деньги. / © Национальный банк Украины

С начала 2026-го в Украине стартовала программа «Скрининг здоровья 40+». Благодаря ей доступна возможность оформления выплат на комплексное медицинское обследование. В частности, для этого стоит оформить «Дія.Карту», на которую поступит 2 тыс. грн для обследования.

Как оформить «Дія.Карту», если у вас нет приложения «Дії», читайте в материале ТСН.ua.

Как получить средства в «Дії»

Выплату можно оформить в «Дії» с начислением средств на цифровую «Дія.Карту». Пользователи приложения от 40 лет на 30-й день после даты рождения получат приглашение на прохождение скрининга.

После этого нужно подтвердить свое участие в программе. Средства — 2 000 грн — будут переведены на “Дію”. После этого необходимо будет только записаться на скрининг в одном из государственных или частных медицинских учреждений-участников программы с соответствующими кодами деятельности (MCC 8011, 8062, 8099, 8071).

Снять наличные с карты или осуществить перевод будет невозможно.

Как получить средства без «Дії»

С февраля оформить «Дія.Карту» можно в отделении банков-партнеров. В настоящее время услуга доступна в «ПриватБанке». Для этого просто придите в любое отделение банка и закажите карту со специальным счетом. После этого откройте счет.

После этого граждане смогут подать заявку на начисление помощи в ЦНАП.

Как сообщалось, с начала января стартовала программа «Скрининг здоровья 40+». Инициатива направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и расстройств психического здоровья среди граждан среднего и старшего возраста.

Программа базируется на основе рекомендаций доказательной медицины для людей от 40 лет. Продолжается скрининг 60-90 минут в зависимости от объема медицинских услуг.