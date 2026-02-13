- Дата публикации
Деньги
311
1 мин
2000 на медицинское обследование: как оформить карту онлайн для получения денег
«Скрининг здоровья 40+» – это национальная программа для украинцев и украинок от 40 лет.
Украинцы начали получать первые приглашения для участия в национальной программе «Скрининг здоровья 40+». Благодаря ей доступна возможность оформления выплат – 2000 грн – на комплексное медицинское обследование. Для этого следует оформить «Дія.Карту», на которую в течение семи дней поступят средства на обследование.
Как оформить «Дія.Карту» онлайн, читайте в материале ТСН.ua.
Первые приглашения получили украинцы и украинки, уже отпраздновавшие свои дни рождения в течение 1-14 января. Ведь он поступает именно на 30-й день после дня рождения.
Отметим, с 31 января приглашения пройти обследование будут поступать ежедневно. Например, сегодня, 13 февраля, сообщения получат люди 40+, рожденные 14 января, и так далее.
Как открыть “Дія.Карту” онлайн
«Дія.Карту» можно получить в приложении «Дія» или в приложениях банков-партнеров. В настоящее время услуга доступна финучреждениям:
ПриватБанк,
Monobank,
Кредит Днепр,
Sense Bank
А-Банк
Для открытия виртуальной карты необходимо выполнить несколько шагов.
Обновите приложение «Дія» и авторизуйтесь
Перейдите к разделу Сервисы → «Дія.
Выберите банк и подпишите согласие
Откройте счет
Напомним, ранее мы писали о том, как оформить «Дія.Карту» и получить деньги без «Дії». Ведь с февраля 2000 грн на можно получить без специального приложения.