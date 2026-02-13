2000 на медицинское обследование: как оформить карту онлайн для получения денег

Скрининг здоровья. / © Міністерство охорони здоров'я України

Реклама

Украинцы начали получать первые приглашения для участия в национальной программе «Скрининг здоровья 40+». Благодаря ей доступна возможность оформления выплат – 2000 грн – на комплексное медицинское обследование. Для этого следует оформить «Дія.Карту», на которую в течение семи дней поступят средства на обследование.

Как оформить «Дія.Карту» онлайн, читайте в материале ТСН.ua.

Первые приглашения получили украинцы и украинки, уже отпраздновавшие свои дни рождения в течение 1-14 января. Ведь он поступает именно на 30-й день после дня рождения.

Реклама

Отметим, с 31 января приглашения пройти обследование будут поступать ежедневно. Например, сегодня, 13 февраля, сообщения получат люди 40+, рожденные 14 января, и так далее.

Как открыть “Дія.Карту” онлайн

«Дія.Карту» можно получить в приложении «Дія» или в приложениях банков-партнеров. В настоящее время услуга доступна финучреждениям:

ПриватБанк,

Monobank,

Кредит Днепр,

Sense Bank

А-Банк

Для открытия виртуальной карты необходимо выполнить несколько шагов.

Обновите приложение «Дія» и авторизуйтесь Перейдите к разделу Сервисы → «Дія. Выберите банк и подпишите согласие Откройте счет

QR-код для оформления карты для выплаты средств на обследование.

Напомним, ранее мы писали о том, как оформить «Дія.Карту» и получить деньги без «Дії». Ведь с февраля 2000 грн на можно получить без специального приложения.

Реклама