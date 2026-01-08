2000 на медицинское обследование: как получить средства в "ПриватБанке" и потратить их

Гривны / © Национальный банк Украины

Реклама

В Украине с 1 января стартовала масштабная национальная программа «Скрининг здоровья 40+». В частности, получить средства — 2 тыс. грн — можно с помощью «ПриватБанка» и потратить их на медицинское обследование.

Как получить и потратить средства, читайте в материале ТСН.ua.

Благодаря национальной программе «Скрининг здоровья 40+» украинцы и украинки старше 40 лет могут пройти обследование и вовремя выявить риск хронических болезней. Стоимость скрининга покрывает государство.

Реклама

Кто и как получит средства

Пользователи приложения «Дія» в возрасте от 40 лет на 30-й день после даты рождения получат приглашение на прохождение скрининга. Затем следует подтвердить свое участие в программе. Средства — 2 000 грн — будут переведены на «Дія.Картку».

Выплаты можно оформить на «Дія.Картку» «ПриватБанка». Средства будут перечислены в течение семи дней. После этого необходимо будет только записаться на скрининг в одном из государственных или частных медицинских учреждений-участников программы.

Если «Дії» нет, можно заказать пластиковую карту со специальным счетом в банке-партнере и обратиться в ближайший ЦНАП. Администраторы помогут подать заявку и привязать счет к выплате.

Как открыть «Дія.Картку»

Граждане могут открыть универсальную «Дія.Картку» в мобильном приложении «Приват24». Для этого нужно:

Реклама

Обновить или установить «Приват24». Обновить карту «єПідтримка» на «Дія.Картку». Выбрать в меню «Умі рахунки». Нажать «Додати». Активировать «Дія.Картку».

Как сообщалось, с начала января стартовала программа «Скрининг здоровья 40+». Инициатива направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и расстройств психического здоровья среди граждан среднего и старшего возраста.