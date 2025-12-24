2000 на медицинское обследование: кто может получить, как и где использовать деньги

Деньги. / © Национальный банк Украины

Уже с 1 января 2026 года в Украине стартует программа «Скрининг здоровья 40». Государство оплатит это через Действие — это решение уже приняло Правительство.

Как будет работать скрининг для украинцев 40+ и что известно о программе, читайте в материале ТСН.ua.

Все граждане Украины старше 40 лет смогут проверить свое здоровье, а государство оплатит. В правительстве надеются, что эта программа поможет вовремя выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем ментального здоровья на ранних этапах.

Кто и как получит деньги

приглашение на скрининг поступит в приложении «Дія». Произойдет это на 30-й день после дня рождения — если уже исполнилось 40 лет или больше.

После этого следует лишь утверждать свое участие в программе. Средства — 2 000 грн — будут перечислены на «Дія.Карту».

Если «Дії» нет, то можно заказать пластиковую карту со специальным счетом в банке-партнере и обратиться в ближайший ЦНАП. Администраторы помогут подать заявку и привязать счет к выплате.

Как потратить средства

Потратить эти средства можно только на оплату скрининга в присоединившихся к программе медицинских учреждениях. Это может быть государственное, коммунальное или частное медучреждение. Пока Нацслужба здоровья еще не обнародовала участников программы.

Место регистрации не имеет значения. Можно выбрать любой город в больнице без привязки к месту жительства.

Что вхотит в скрининг

В настоящее время государственная программа действует по трем направлениям:

анкетирование — оценка рисков сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета 2 типа и проблем ментального здоровья.

лабораторные исследования — покажут работу сердца, сосудов, почек.

физикальное обследование — измерение давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста, окружности талии и т.д.



