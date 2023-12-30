2023 украинцы донатили втрое больше, чем в прошлом году — monobank

Украинцы в 2023 году через monobank задонатили почти на 19 млн больше, чем в прошлом.

Украинцы в 2023 году пожертвовали 27,4 млрд из-за monobank за 2023 год, тогда в 2022 году эта сумма составила 8,5 млрд.

Об этом говорится в статистике, которую показал monobank на своей странице в X (Twitter).

Согласно статистике, в 2023 году количество донатов увеличилось до 27,4 млрд, против 8,5 млрд в прошлом году.

Количество донативших за 2023 год составляет 5,4 млн доноров, против 3 млн 2022 года.

Возрос также средний донат. В 2022 году он составлял 258 грн, а в 2023 — 349 грн.

Статистика донатов в monobank

Напомним, что за девять месяцев 2023 года три крупнейших фонда Украины собрали 12,5 млрд гривен. Лидерство продолжает удерживать платформа United24, которая к тому же с мая текущего года начала собирать средства на два новых гуманитарных направления.

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