24 года нам, 24 миллиона вам: АЛЛО дарит 24 миллиона скидками и АЛЛО Грошима по случаю своего дня рождения

Компания АЛЛО с 16 по 27 сентября отмечает 24 года со дня основания и работы на рынке Украины.

По случаю празднования Дня рождения национальный маркетплейс АЛЛО дарит клиентам 24 млн АЛЛО Грошей и скидки на общую сумму 24 млн гривен.

24 миллиона АЛЛО Грошей для 100 тысяч клиентов

Чтобы поблагодарить клиентов, которые остаются с компанией во времена вызовов и затруднений, АЛЛО начислила 100 тысячам клиентов 24 миллиона АЛЛО Грошей. 16 сентября 2022 года компания рандомно выбрала 100 тысяч клиентов, которые совершали покупки в течение 2020-2022 годов, и начислила им по 240 АЛЛО Грошей для будущих покупок. О начислении АЛЛО Грошей клиенты могут узнать в личном кабинете, в полученных SMS, сообщениях в Viber или по телефону горячей линии 0-800-300-100. Начисленные АЛЛО Гроші следует использовать в течение 24 календарных дней.

АЛЛО Гроші – уникальная программа лояльности компании АЛЛО. Программа позволяет накапливать кешбэк от покупки, а также получать приятные подарки, например за регистрацию в мобильном приложении маркетплейса. АЛЛО Грошима клиенты могут оплатить 100% стоимости товара (за вычетом 1 гривны): каждая 1 единица АЛЛО Грошей равна 1 гривне.

Скидки на 24 миллиона гривен до 27 сентября

По случаю праздника 12 дней АЛЛО предлагает скидки до 30% на акционные товары на общую сумму 24 миллиона гривен. Товары доступны в магазинах АЛЛО и на странице маркетплейса allo.ua/ru/promo/hb24. Среди множества акционных товаров можно найти бытовую и встроенную технику, сантехнику, бытовую химию, велосипеды, товары для дома, одежду, технику для персонального ухода, товары для детей, электротранспорт, мебель, электроинструменты, гаджеты, планшеты и многое другое. Предложение действует до 27 сентября, а количество товара ограничено наличием на складе. О подробных условиях, перечне магазинов можно узнать на сайте allo.ua или по телефону горячей линии 0-800-300-100.

За 24 года работы группа компаний АЛЛО прошла путь от ритейлера электроники до маркетплейса национального масштаба с товарами от одежды, спортивных товаров, велосипедов до мотоблоков и мебели, духов, украшений и является официальным представителем мировых брендов электроники на украинском рынке, таких как Хiaomi , Apple, Samsung и др. Группа компаний АЛЛО имеет офисы и развивается в Казахстане, Румынии и Болгарии. ГК состоит из сети магазинов АЛЛО, монобрендовых шоурумов MiStore и оперирует брендовыми магазинами телекомоператоров - на сегодняшний день работают 272 торговые точки в более чем 100 городах Украины. Также компания оперирует национальным маркетплейсом allo.ua и мобильным приложением АЛЛО. Компания регулярно поддерживает благотворительные фонды и переводит значительные средства для помощи.