260 миллионов гривен на 20 разведкомплексов «ШАРК» – инициатива «ОКО за ОКО» на финишной прямой

По состоянию на 3 марта в рамках совместной инициативы сети ОККО и фонда «Вернись живым» — «ОКО за ОКО», аккумулировано уже 260 миллионов гривен на 20 разведкомплекса «ШАРК» для военных.

Напомним, цель проекта – закупить 25 разведкомплекса общей стоимостью 325 миллионов гривен. В эту сумму будет входить закупка 25 автомобилей с пунктом управления комплексами, 75 беспилотных летательных аппаратов и 25 пусковых установок.

Для этого сеть ОККО с 1 ноября 2022 перечисляет по 1 гривне со стоимости каждого литра брендовых видов топлива PULLS 95 и PULLS DIESEL в фонд ШАРКов. Приобретенные комплексы «Вернись живым» будут распределяться, опираясь на текущую ситуацию на фронте и рекомендации Генштаба ВСУ.