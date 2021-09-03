30 лет без ремонта: "Большая стройка" Зеленского пришла на дорогу к границе с Румынией

30 лет без ремонта: "Большая стройка" Зеленского пришла на дорогу к границе с Румынией

На Буковине стартовал ремонт автомобильной дороги Т-26-08 "Сторожинец – КПП "Красноильск". Планируется обновить 29 км трассы. Трасса — объект программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Она ремонтируется впервые за 30 лет.

Об этом сообщает Черновицкая ОГА.

Трасса Т-26-08 проходит через четыре населенных пункта: город Сторожинец, села Буденец, Чудей и Красноильск. Завершается на границе с Румынией.

"Проектом ремонта предусмотрено снятие старого покрытия, усиление основы дороги, устройство водоотведения с проезжей части, ремонт мостов и водопропускных труб, укрепление обочин. Также тут уложат два слоя асфальтобетона, установят элементы безопасности движения, нанесут разметку", — отмечается в сообщении ОГА.

Сейчас дорожники с помощью тяжелой спецтехники демонтируют старое, изношенное покрытие на выезде из Сторожинца. Движение на этом участке осуществляется в реверсивном режиме.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в рамках программы "Большая стройка" особое внимание уделяется инфраструктуре, в частности, дорожной в приграничных областях. Это, по мнению главы государства, снизит риски влияния на них со стороны других государств.

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