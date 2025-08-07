40 лет стажа — на какую пенсию украинцам можно рассчитывать в 2025 году

Каждый украинец, достигший 60-летия, имеет возможность подтвердить свой трудовой стаж

В 2025 году размер денежного довольствия украинцев со стажем 40 лет будет зависеть от нескольких важных факторов. На расчет размера пенсии влияет коэффициент страхового стажа. Его умножают на размер зарплаты. Проработав 40 лет официально, человек получает коэффициент 0,4.

Таким образом, при минимальной зарплате (8000 грн) будет всего 3200 грн выплат. Однако с большим доходом выплаты существенно изменяются:

15 000 грн дохода (15 000 × 0,4) — 6 000 грн выплат

20 000 грн — 8 000 грн

30 000 грн — 12 000 грн

Во время работы на опасных для здоровья предприятиях или подобных местах стаж часто считают по принципу год за два. Поэтому, проработав там 5 лет, можно получить 10 лет стажа.

Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Речь идет о ситуации, когда человек идет на заслуженный отдых на общих условиях.

В 65 лет уйти на заслуженный отдых выгоднее всего. Ведь стаж уже будет 47 лет, а пенсия примерно — 6,9 тысяч гривен.

