40 миллиардов в тени: ветеран заявил о масштабных потерях бюджета на топливе, табаке и алкоголе

Игорь Шепетин

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Каждый год бюджет Украины теряет более 40 миллиардов гривен из-за теневой экономики в трёх ключевых секторах — топливо, табак, алкоголь. Об этом в своей колонке написал Игорь Шепетин, ветеран российско-украинской войны и кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

По его словам, БЭБ должен сосредоточиться не на мелких нарушениях, а на устранении самых прибыльных схем, подпитывающих теневой рынок.

«Теневая экономика — это не только недополученные налоги. Это организованная преступность. Здесь нужны не допросы малого бизнеса, а настоящие спецоперации: выявление, ликвидация инфраструктуры и привлечение к ответственности», — пишет Шепетин.

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Он предлагает действовать по логике военных операций: сначала — разведка, затем — удар по ключевым фигурантам, и самое главное — удержание позиции, чтобы схема не возродилась через месяц.

«Мы должны уничтожать крупные схемы, а не бороться с мелкими торговцами. Нужно действовать первым номером, а не просто реагировать. Только так мы победим — и БЭБ действительно принесёт десятки миллиардов в бюджет», — подытоживает ветеран.

Шепетин подчёркивает: внимание БЭБ должно быть сосредоточено на тех рынках, где в тени находится 7–10% оборота — именно там теряются государственные миллиарды. Что нужно сделать? Выявить 3–4 крупнейшие схемы, полностью их разоблачить и ликвидировать.

Справка: Игорь Шепетин — кандидат на пост директора Бюро экономической безопасности Украины, полковник, ветеран российско-украинской войны. Командовал подразделением ВСУ в боях за Бахмут, имеет опыт борьбы с коррупцией в СБУ и фискальной службе.

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