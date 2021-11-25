"44% кредитов было выписано аграриям": Ануш Балян о кризисе

Ежегодно в третье воскресенье ноября в Украине официально отмечается День работника сельского хозяйства.

Несмотря на природные проблемы, климатические изменения, вредителей и безразличие властей, сельхозпроизводителям удается не только сохранить прошлогодние позиции, но и нарастить рекордные урожаи.

Об этом сообщила на своей странице в "Фейсбуке" вице-президент НААН Ануш Балян.

Масло сейчас является кризисным продуктом, но, несмотря на это, нам удалось собрать 6,442 миллиона гектаров с площадей. Намолочено 76,8 миллионов зернобобовых; собрано 3,38 миллиона тонн сои (что на 22% превысило прошлогодний показатель); накопано более 10,4 миллиона тонн сладких корней сахарной свеклы (что тоже превышает показатели в прошлом году на 30%). Также, по прогнозам аграриев, Украина сможет выйти на 40 миллионов тонн кукурузы. Этого вместе с остатками хватит абсолютно для внутреннего спроса.

"У нас 1 место в мире по экспорту подсолнечника и растительного масла, 2 место в мире по производству и 4 - по экспорту ячменя, 3 место в мире по производству и 4 по экспорту кукурузы, 4 место - по объему выращивания картофеля, 5 – ржи, 8 – пшеницы, 9 – за производством куриных яиц, 5 – меда", – с упоением делится вице-президент НААН.

На самом деле, это все достижения аграриев – драйверов украинской экономики.

Но Украина является рекордсменом и по запасам природных ископаемых.

"По наличию урановых руд – 1 место в Европе, титановых – 10 место в мире, 2 место по запасам железной руды, 4 место по запасам калия. Кстати, кроме мощных запасов природного газа, мы еще и 13 в мире по запасам сланцевого, — с гордостью рассказывает Балян. — У нас 8 место в мире по мощности атомной энергетики. Мы 4-е по продаже турбин для атомных электростанций. Мы имеем 4-ю в мире по мощности газотранспортную систему. Мы 7 в мире по запасам угля".

Напомним, что в агропромышленном комплексе заработала программа кредитования для бизнеса. Всего за 2021 год уже выдано кредитов на 71 миллиард гривен. Наибольшее количество участников составили аграрии – 44% кредитов.

"Это означает, что на фоне экономического, энергетического, топливного кризиса АПК остается очагом стабильности в экономике государства. Мы точно гарантировали продовольственную безопасность, — отметила Балян. — Более того, держа 1 место в Европе по площади пахотных земель и 3 место в мире за площадью чернозема – 25% мирового объема – мы можем обеспечить потребности в продовольствии для 600 миллионов человек! То есть, в перспективе можем стать гарантом континентальной и мировой продовольственной безопасности".

Аграрии должным образом выполняют свою работу, а вот отрасли, которые обеспечивают народное хозяйство энергоносителями, дошли до угрожающего энергетического кризиса. Кризисы, бьющие как по экономике, так и по рядовым гражданам.

"Почему экономике не могут справиться в стране, которая имеет 4 место в мире по количеству людей с высшим образованием? Где количество докторов экономических наук — 15 тысяч специалистов, кандидатов наук — 80 тысяч. Это сверхмощный потенциал", – комментирует Ануш Валериевна.

Подытоживая, вице-президент НААН вспомнила слова Митрополита Андрея Шептицкого: "Нельзя приклеить крылья к гусенице и ждать, что она улетит".

К сожалению, аграрной науки не прислушиваются, ее недофинансируют даже в минимально необходимых объемах. В этом аспекте мы тоже на 1-м месте в мире.