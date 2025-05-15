$44 млн в газ и солнце: как Метинвест страхует производство от новых блекаутов — СОО компании Александр Мироненко

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Об этом Forbes Ukraine рассказал операционный директор Метинвеста Александр Мироненко.

Так, 15 апреля компания запустила свою первую газопоршневую электростанцию на "Каметстале", а до конца мая планирует запустить такие же установки на Северном и Центральном горно-обогатительных комбинатах. Общие инвестиции в газовую генерацию в 2025 составят $26 млн. В следующем году Метинвест планирует инвестировать $18,1 млн в 37 МВт солнечных электростанций на Центральном ГОКе и «Каметстале».

Окупаемость газовой генерации – 3-4 года, солнечной – 5-6 лет. Ожидаемая годовая экономия благодаря использованию собственной электроэнергии от газопоршневых установок – $8,5 млн, солнечных панелей – $4,9 млн, говорит Мироненко. И уже через три-четыре года Метинвест, крупнейший потребитель электроэнергии в стране, планирует обеспечить себя собственной генерацией на 50%.

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«Перебои с подачей электроэнергии в общей сети – наша болевая точка, и для металлургического оборудования ничем хорошим не заканчивается. Сотни тонн жидкого металла застынут, и их придется вытаскивать из печи два-три месяца. А жидкий чугун, разогретый до 1400 градусов, может сжечь оборудование», – объясняет Мироненко.

Чтобы избежать резкой остановки работы оборудования, Метинвест за $4,3 млн закупил 242 дизель-генератора. Но они нужны исключительно во избежание аварий – для покрытия потребностей производства компания развивает более мощные электростанции: газопоршневые и солнечные, а также рассматривает установку газотурбинных генераторов.

«В благоприятных условиях Метинвест может достичь 50% энергонезависимости за 3-4 года. Что для этого нужно? В первую очередь благоприятный инвестиционный климат, выгодные кредиты с интересными процентными ставками. Также это будет зависеть от внешних условий, включая ход войны. Пока не могу сказать, сколько это обойдется и какой будет энергетический микс – разрабатываем стратегию», - резюмировал Мироненко.

Как известно, компания Метинвест Рината Ахметова заплатила в бюджет 20 млрд грн налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году.

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