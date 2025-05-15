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$44 млн в газ и солнце: как Метинвест страхует производство от новых блекаутов — СОО компании Александр Мироненко
Группа Метинвест Рината Ахметова инвестирует более $44 млн в собственные источники электроэнергии – газопоршневые и солнечные станции – чтобы защитить производство от энергетических рисков военного времени. В апреле компания запустила первые газопоршневые электростанции, к лету прибавит еще, а следующим этапом станет строительство почти 40 МВт солнечной генерации. В планах до 2030 года обеспечивать до половины потребностей собственными мощностями.
Об этом Forbes Ukraine рассказал операционный директор Метинвеста Александр Мироненко.
Так, 15 апреля компания запустила свою первую газопоршневую электростанцию на "Каметстале", а до конца мая планирует запустить такие же установки на Северном и Центральном горно-обогатительных комбинатах. Общие инвестиции в газовую генерацию в 2025 составят $26 млн. В следующем году Метинвест планирует инвестировать $18,1 млн в 37 МВт солнечных электростанций на Центральном ГОКе и «Каметстале».
Окупаемость газовой генерации – 3-4 года, солнечной – 5-6 лет. Ожидаемая годовая экономия благодаря использованию собственной электроэнергии от газопоршневых установок – $8,5 млн, солнечных панелей – $4,9 млн, говорит Мироненко. И уже через три-четыре года Метинвест, крупнейший потребитель электроэнергии в стране, планирует обеспечить себя собственной генерацией на 50%.
«Перебои с подачей электроэнергии в общей сети – наша болевая точка, и для металлургического оборудования ничем хорошим не заканчивается. Сотни тонн жидкого металла застынут, и их придется вытаскивать из печи два-три месяца. А жидкий чугун, разогретый до 1400 градусов, может сжечь оборудование», – объясняет Мироненко.
Чтобы избежать резкой остановки работы оборудования, Метинвест за $4,3 млн закупил 242 дизель-генератора. Но они нужны исключительно во избежание аварий – для покрытия потребностей производства компания развивает более мощные электростанции: газопоршневые и солнечные, а также рассматривает установку газотурбинных генераторов.
«В благоприятных условиях Метинвест может достичь 50% энергонезависимости за 3-4 года. Что для этого нужно? В первую очередь благоприятный инвестиционный климат, выгодные кредиты с интересными процентными ставками. Также это будет зависеть от внешних условий, включая ход войны. Пока не могу сказать, сколько это обойдется и какой будет энергетический микс – разрабатываем стратегию», - резюмировал Мироненко.
Как известно, компания Метинвест Рината Ахметова заплатила в бюджет 20 млрд грн налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году.