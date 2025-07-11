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45 работников ДТЭК получили государственные награды от Кабинета Министров и Министерства энергетики за особые профессиональные достижения
45 сотрудников ДТЭК Энерго, ДТЭК Сети, ДТЭК Нафтогаз, ДТЭК ВДЭ и Yasno получили почетные награды от Кабинета Министров Украины, Премьер-министра Дениса Шмыгаля и Министра энергетики Германа Галущенко за особые профессиональные достижения и преданность долгу.
Государственными наградами были отмечены энергетики, шахтеры, машиностроители, ремонтники, инженеры, газодобытчики, нефтяники, а также команды, работающие с клиентами.
Работники компании были отмечены почетными грамотами Кабинета Министров Украины, благодарностью и подарками от Премьер-министра, почетными грамотами Министерства энергетики и благодарностью министра энергетики.
Напомним, в 2024 году 209 энергетиков Группы ДТЭК были удостоены государственных наград за свой вклад в обеспечение украинцев светом во время войны.