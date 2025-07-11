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Государственными наградами были отмечены энергетики, шахтеры, машиностроители, ремонтники, инженеры, газодобытчики, нефтяники, а также команды, работающие с клиентами.

Работники компании были отмечены почетными грамотами Кабинета Министров Украины, благодарностью и подарками от Премьер-министра, почетными грамотами Министерства энергетики и благодарностью министра энергетики.

Напомним, в 2024 году 209 энергетиков Группы ДТЭК были удостоены государственных наград за свой вклад в обеспечение украинцев светом во время войны.

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