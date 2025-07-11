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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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45 работников ДТЭК получили государственные награды от Кабинета Министров и Министерства энергетики за особые профессиональные достижения

45 сотрудников ДТЭК Энерго, ДТЭК Сети, ДТЭК Нафтогаз, ДТЭК ВДЭ и Yasno получили почетные награды от Кабинета Министров Украины, Премьер-министра Дениса Шмыгаля и Министра энергетики Германа Галущенко за особые профессиональные достижения и преданность долгу.

45 работников ДТЭК получили государственные награды от Кабинета Министров и Министерства энергетики за особые профессиональные достижения

Государственными наградами были отмечены энергетики, шахтеры, машиностроители, ремонтники, инженеры, газодобытчики, нефтяники, а также команды, работающие с клиентами.

Работники компании были отмечены почетными грамотами Кабинета Министров Украины, благодарностью и подарками от Премьер-министра, почетными грамотами Министерства энергетики и благодарностью министра энергетики.

Напомним, в 2024 году 209 энергетиков Группы ДТЭК были удостоены государственных наград за свой вклад в обеспечение украинцев светом во время войны.

Дата публикации
Количество просмотров
36
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