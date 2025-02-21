5 "золотых" отраслей с высокими зарплатами: IT теряет позиции, неожиданно в тренде — электросварщики

IT лишается лидерства, а рабочие профессии неожиданно стали высокооплачиваемыми. Почему так вышло? Что вообще происходит на рынке труда Украины во время войны?

В 2025 году средняя зарплата в Украине может достичь 25732 грн, но темпы роста будут заторможены из-за инфляции и структурных изменений на рынке труда. Какие отрасли демонстрируют наибольшее повышение оплаты, где зарплаты падают и какие профессии становятся золотыми? Анализ данных на основе прогнозов правительства, НБУ и аналитиков.

Основные тенденции на рынке труда

Средняя заработная плата в 2025 году вырастет до 25732 грн, что на 18,4% больше, чем в прошлом. Таков прогноз Кабмина. Однако с учетом прогнозируемой инфляции на уровне 12,4% реальный рост составит всего 6,5%. Наибольшее повышение зарплат ожидается в перерабатывающей промышленности и средних предприятиях.

Киев продолжает лидировать по уровню средней зарплаты, которая составляет 29000 грн, отмечает НБУ. В Харькове и Днепре этот показатель находится в пределах 26000–27000 грн. В то же время в прифронтовых регионах, таких как Сумская область, уровень зарплат ниже из-за экономических рисков и нестабильной ситуации.

Топ отраслей по уровню зарплат

IT-сфера. Несмотря на глобальные сокращения, IT остается наиболее прибыльным сектором. Высокие доходы получают System Architect, которые могут зарабатывать до 272 тыс. грн в месяц, хотя за последние полгода их зарплаты несколько снизились. Senior Developer получают в среднем 188 тыс. грн, в то время как доходы начинающих упали до 38 тыс. грн.

Ожидается, что конкуренция в сфере продолжит расти, особенно для новичков, однако специалисты по DevOps и кибербезопасности останутся востребованными.

Оборонный сектор и военные. Зарплаты в этой сфере являются одними из самых высоких. Рядовые военнослужащие получают от 50000 грн, а специалисты с техническими навыками – более 70000 грн. Об этом пишет novyny.live.

Строительство и рабочие профессии. Из-за дефицита кадров и активного восстановления инфраструктуры значительно выросли зарплаты в строительной сфере, констатирует novyny.live. Наивысшие доходы имеют электросварщики, которые могут зарабатывать до 100000 грн. Зарплаты строителей стартуют от 30000 грн, а водители грузовиков получают в среднем 27600 грн.

Финансы и банковский сектор. Средние зарплаты в финансовой сфере выросли на 11,3%. Руководители отделений банков получают 55400 грн, а наибольшее повышение зафиксировано среди финансовых консультантов — на 9,5%.

Торговля и FMCG (быстро вращающиеся и продающиеся в больших объемах товары). В сфере торговли также наблюдается постепенный рост доходов. Руководители магазинов зарабатывают в среднем 26300 грн, что на 2,5% больше, чем в прошлом году. Торговые представители в FMCG-секторе получают 33500 грн, что означает рост на 5,4%.

Отрасли с наименьшим ростом или падением зарплат

Реальные доходы работников образования и искусства значительно сократились – на 14,8 и 10,1% соответственно. В агропромышленном комплексе наблюдается незначительный рост на уровне 0,6%, а водители в этой сфере потеряли 1,1% дохода.

В некоторых специализациях IT-сферы также зафиксировано падение зарплат – в частности, доходы Tech Lead и Team Lead существенно снизились.

Прогнозы на 2025-2026 годы

Спрос на рабочие специальности продолжит расти из-за активного восстановления страны. Например, операторы станков с ЧПУ (отвечает за управление и настройку числовых программ, управляющих фрезерными и токарными станками) могут рассчитывать на зарплаты до 120000 грн.

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IT-отрасль адаптируется к новым глобальным трендам, а автоматизация и кибербезопасность будут оставаться приоритетными направлениями развития. В то же время, конкуренция на рынке труда в сфере технологий усилится.

Удаленная работа будет становиться все популярнее. И 56% предприятий уже планируют повышать зарплаты, чтобы удержать специалистов, работающих с международными клиентами.

В 2025 году рынок труда Украины будет оставаться неравномерным: высокие зарплаты в IT, обороне и строительстве контрастируют с падением доходов в образовании и АПК. Ключевые факторы влияния – дефицит кадров, инфляция и глобальные вызовы. Для стабильного заработка следует рассматривать переквалификацию в требуемые сферы, такие как кибербезопасность, логистика или рабочие профессии.

Автор: Анна Суховецкая

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