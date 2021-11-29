50 гривен за 1 тыс. долларов: в Украине продают редкую праздничную банкноту

Купюра номиналом в 50 гривен посвящена 20-летию Национального банка Украины.

В Киеве выставили на продажу редкую банкноту номиналом в 50 гривен. Цена за купюру составила 1 тыс. долларов – это около 27 тыс. гривен.

Соответствующее объявление разместили на сайте онлайн-аукциона Violity.

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Владелец купюры пишет, что банкнота 50 гривен выпущена в 2011 году. Ее главное отличие — специальная голограмма, свидетельствующая о том, что купюра была выпущена к 20-летию Национального банка Украины.

Тогда НБУ опубликовал и выпустил всего 1 тыс. таких купюр.

К тому же именно эта банкнота 50 гривен имеет особую серию и номер — НБ 0000010. Кроме того, подписана купюра Сергеем Арбузовым, возглавлявшим НБУ с 2010 по 2012 год.

Владелец продает 50 гривен в оригинальном подарочном конверте. Для коллекционеров такая банкнота может быть настоящим кладом.

Изображение банкноты на сайте аукциона Violity

Напомним, 19 ноября Национальный банк Украины выпустил памятные банкноты номиналом в 20 и 200 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины. Единственным их отличием будет нанесена на лицевой стороне айдентика к празднованию 30-летия Независимости Украины.

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